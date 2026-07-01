New York Borsası Jeopolitik Gerginlikle Düştü

New York borsası, jeopolitik belirsizliklerin gölgesinde yılın ikinci yarısının ilk işlem gününe düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,16 azalarak 52.231,18 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,27 azalışla 7.478,84 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,66 kayıpla 26.039,50 puana indi.

ABD ve İran arasındaki görüşmelere ilişkin gelişmeler yakından takip edilirken, çip hisselerindeki satışların da etkisiyle pay piyasalarında açılışta negatif seyir izlendi.

Tahran yönetiminin, Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılmasını sağlayacak bir çerçeve konusunda iki taraf arasında hala büyük bir görüş ayrılığı olduğu gerekçesiyle, bölgeye gelen ABD'li üst düzey elçilerle görüşmeyeceğini açıkladığına dair haber akışı piyasalarda risk iştahının azalmasında etkili oldu.

ABD'li ve İranlı yetkililerin dolaylı olarak teknik görüşmeler yürüttüğüne yönelik haberler de uluslararası basında yer alırken, taraflardan gelen çelişkili açıklamalar müzakerelerin seyrine ilişkin belirsizlikleri artırarak yatırımcıların temkinli hareket etmesine yol açıyor.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi de ABD ile nihai anlaşmaya yönelik müzakere gruplarının oluşturulduğunu ancak bu mekanizmalar çerçevesinde henüz herhangi bir müzakerenin başlamadığını belirtti.

Bu çalışma grupları kapsamındaki görüşmelerin zaman ve yerinin belirlenmesine ilişkin istişarelerin arabulucular üzerinden devam ettiğini dile getiren Garibabadi, gerekli koşulların oluşması halinde söz konusu çalışma grupları çerçevesindeki müzakerelerin başlayacağını kaydetti.

Jeopolitik gelişmelerin yanı sıra ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikasının seyrine ilişkin ipuçları verebilecek makroekonomik veriler yatırımcıların odağında yer alırken, yarın açıklanacak tarım dışı istihdam raporu öncesinde iş gücü piyasasına ilişkin veriler yakından takip ediliyor.

ABD'de dün açıklanan JOLTS açık iş sayısı verilerinin ülkede açık iş pozisyonlarının mayısta son 2 yılın en yüksek seviyesine çıktığını göstermesinin ardından, bugün açıklanan veriler özel sektör istihdamındaki artışın haziranda yavaşladığını ortaya koydu.

Buna göre, ABD'de özel sektör istihdamı haziranda 98 bin kişi artarak beklentilerin altında kaldı.

Öte yandan, Fed Başkanı Kevin Warsh'un Avrupa Merkez Bankasının (ECB) Portekiz'de düzenlenen Merkez Bankacılığı Forumu'nda yaptığı açıklamalar da yatırımcılar tarafından izlenirken, Warsh'un Fed'in ay sonunda yapılacak para politikası toplantısında atılabilecek adımlara ilişkin herhangi bir sinyal vermekten kaçınması dikkati çekti.