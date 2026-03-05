New York Borsası Jeopolitik Gerilimle Düştü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

New York Borsası Jeopolitik Gerilimle Düştü

05.03.2026 18:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

New York borsası, Orta Doğu'daki gerilimle açılışta düşüş yaşadı; Dow Jones 300 puan kaybetti.

New York borsası, Orta Doğu'da devam eden jeopolitik gerilimle güne düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi 300 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,8 azalarak 48.348,59 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,45 azalışla 6.838,34 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,40 kayıpla 22.717,04 puana indi.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının altıncı gününde pay piyasalarında açılışta negatif bir seyir izlendi.

Orta Doğu'daki çatışmalara ilişkin haber akışı yatırımcıların odağında yer alırken analistler, artan enerji ve nakliye maliyetlerinin enflasyonu körükleyebileceğinden ve bu durumun ABD Merkez Bankasının (Fed) politika kararlarını daha da zorlaştırabileceğinden endişe duyulduğunu belirtti.

Fed yetkililerinin açıklamaları izlenirken, Richmond Fed Başkanı Tom Barkin, Bloomberg televizyonuna verdiği röportajda, ABD ve İsrail'in İran ile savaşı karşısında Merkez Bankasının nasıl tepki vereceğinin, bu durumun ABD ekonomisi üzerindeki etkisinin ne kadar süreceğine bağlı olacağını söyledi.

Benzin fiyatlarının yükselmesinin enflasyonist bir durum olduğunu belirten Barkin, "Teoride para politikası kısa vadeli şokları göz ardı eder, ancak uzun vadeli şokları göz ardı etmezsin ve bence insanlar bu konuda çok fazla değerlendirme yapmak zorunda kalacak." dedi.

Barkin, Fed'in geçen yılki faiz indirimlerinin "iş gücü piyasasına yönelik risklerin arttığı, enflasyona yönelik risklerin ise azaldığı yönündeki algıya" dayandığını anımsatarak, ancak son birkaç ayda gelen verilerin bunun ters yönde hareket ettiğine işaret ettiğini aktardı.

Makroekonomik veri cephesinde ise ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 28 Şubat ile biten haftada değişmeyerek 213 bin seviyesinde kaldı ve beklentilerin altında gerçekleşti.

Ülkede tarım dışı iş gücü verimliliği, 2025'in son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,8 ile beklentilerin üzerinde artış kaydetti.

Fed'in takip ettiği enflasyon göstergelerinden biri olan birim emek maliyeti geçen yıl ekim-aralık döneminde bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,8 ile beklentilerin üzerinde arttı.

Ayrıca, ABD'de ithalat fiyat endeksi ocakta aylık bazda yüzde 0,2 ile beklentilerin altında artarken, ihracat fiyat endeksi yüzde 0,6 ile beklentilerin üzerinde artış kaydetti.

Kurumsal tarafta da yarı iletken ve altyapı yazılımları üreten Broadcom'un yapay zeka çip gelirinin gelecek yıl 100 milyar doları aşacağı tahminini açıklamasıyla şirketin hisseleri yüzde 4'ün üzerinde değer kazandı.

Kaynak: AA

Dow Jones, Orta Doğu, New York, Ekonomi, Finans, Enerji, Borsa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi New York Borsası Jeopolitik Gerilimle Düştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt: İspanya ABD ordusuyla işbirliği yapmayı kabul ettiler Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt: İspanya ABD ordusuyla işbirliği yapmayı kabul ettiler
Hürmüz Boğazı’nda binlerce yolcu, İran ablukası nedeniyle gemilerde mahsur kaldı Hürmüz Boğazı'nda binlerce yolcu, İran ablukası nedeniyle gemilerde mahsur kaldı
’Taşacak Bu Deniz’ dizisi iki ilçeyi karşı karşıya getirdi 'Taşacak Bu Deniz' dizisi iki ilçeyi karşı karşıya getirdi
Hülya Koçyiğit’in torunu, düşen füzelere aldırmadan plaja inip poz verdi Hülya Koçyiğit'in torunu, düşen füzelere aldırmadan plaja inip poz verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özel Kuvvetler Komutanlığı’nda Mehmetçikle iftar programında bir araya geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda Mehmetçikle iftar programında bir araya geldi
Tahran’da binlerce kişi sokaklara indi Tahran'da binlerce kişi sokaklara indi

18:08
Küçücük çocuğu tekme tokat dövdüler
Küçücük çocuğu tekme tokat dövdüler
17:47
İran saldırısına Aliyev’den sert tepki: Şerefsizler pişman olacak
İran saldırısına Aliyev'den sert tepki: Şerefsizler pişman olacak
17:16
ABD ve İsrail, Tahran’ı yerle bir ediyor
ABD ve İsrail, Tahran'ı yerle bir ediyor
17:05
İspanyollar, Türkiye için imza toplamaya başladı
İspanyollar, Türkiye için imza toplamaya başladı
16:38
İsrail saldırısı altındaki Lübnan, İran Devrim Muhafızları unsurlarını sınır dışı edecek
İsrail saldırısı altındaki Lübnan, İran Devrim Muhafızları unsurlarını sınır dışı edecek
15:48
İran, Azerbaycan saldırısının arkasındaki ülkeyi açıkladı
İran, Azerbaycan saldırısının arkasındaki ülkeyi açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2026 19:04:48. #.0.4#
SON DAKİKA: New York Borsası Jeopolitik Gerilimle Düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.