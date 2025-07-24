New York Borsası Karışık Başladı

NEW New York borsası güne karışık seyirle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,52 azalarak 44.776,41 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,15 artışla 6.368,60 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,30 kazançla 21.083,82 puana ulaştı.

Ticaret görüşmelerindeki ilerlemenin etkisiyle dün güçlü bir performans gösteren pay piyasalarında, bugün açılışta karışık seyir izlendi.

ABD'nin Avrupa Birliği (AB) ile ticaret konusunda anlaşmaya yakın olduğu ve AB'den ithalata yüzde 15 tarife uygulayacağına dair haberler dün piyasaların yükselişine katkı yapmıştı.

Dün katıldığı bir etkinlikte konuşan ABD Başkanı Donald Trump, "Eğer AB, Birliği Amerikan işletmelerine açmayı kabul ederlerse daha düşük bir gümrük vergisi ödemelerine izin vereceğiz." ifadesini kullandı.

Trump ayrıca, diğer ülkelere yönelik ağustos ayında başlayacak gümrük vergilerinin yüzde 15 ila yüzde 50 değişeceğini belirtti.

ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick de AB'nin ve Güney Kore'nin anlaşma yapmayı "çok istediğini" dile getirdi.

Analistler, ticaret müzakerelerine dair gelişmelerin yanı sıra açıklanan şirket bilançolarını takip ettiğini belirterek Trump'ın bugün uzun süredir faizleri düşürmediği gerekçesiyle eleştirdiği ABD Merkez Bankasına (Fed) yapacağı ziyaretin de beklendiğini kaydetti.

Kurumsal tarafta, dün piyasalar kapandıktan sonra bilançosunu yayımlayan ve beklentilerin üzerinde kar ve gelir açıklayan Alphabet'in hisseleri yüzde 2'nin üzerinde arttı.

Beklentilerin altında kar ve gelir açıklayan Tesla'nın ve yazılım gelirleri beklentileri karşılamayan IBM'in hisseleri ise yaklaşık yüzde 9 kayıpla güne başladı.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 19 Temmuz ile biten haftada 217 bine inerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti. Üst üste 6 haftadır azalan işsizlik maaşı başvuru sayısı üç ayın en düşük seviyesine indi.