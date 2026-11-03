New York borsası karışık kapandı, Nasdaq yüzde 1,07 değer kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

New York borsası karışık kapandı, Nasdaq yüzde 1,07 değer kaybetti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kongre ara seçimleri ve istihdam verilerinin izlendiği haftanın ilk işlem gününde New York borsası karışık kapandı. Teknoloji hisselerindeki satış baskısıyla Nasdaq yüzde 1,07 gerilerken Dow Jones yüzde 0,41 artışla 51.983,98 puana yükseldi, S&P 500 yüzde 0,51 düştü.

New York borsası, ABD'de Kongre ara seçimleri ve istihdam verilerinin yatırımcıların odağında olduğu haftanın ilk işlem gününü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 200 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,41 artışla 51.983,98 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,51 azalışla 7.541,40 puana, Nasdaq endeksi de yüzde 1,07 kayıpla 25.164,32 puana geriledi.

Şirket bilançoları ve yapay zeka yatırımlarına ilişkin endişelerin etkisiyle teknoloji hisselerinde geçen hafta yaşanan satış baskısının ardından, pay piyasalarında yeni haftanın ilk işlem gününde karışık bir seyir izlendi.

Günün ilk saatlerinde toparlanma eğilimi gösteren teknoloji hisselerinde, ilerleyen saatlerde satış baskısı öne çıktı.

Piyasa kapanışının ardından bilançosunu açıklaması beklenen ABD'li teknoloji şirketi Apple'ın hisseleri yüzde 1,83 değer kaybetti.

ABD'li çip üreticisi Marvell Technology'nin optik ağ teknolojileri şirketi Lumentum'u tamamı hisse takası yoluyla yaklaşık 115 milyar dolarlık işletme değeriyle satın alacağını açıklamasının ardından Marvell'ın hisseleri yüzde 12,72, Lumentum'un hisseleri ise yüzde 18,59 geriledi.

Oracle'ın hisseleri de şirketin yapay zeka yatırımlarını finanse etmek amacıyla 10 milyar dolarlık hisse senedi ve 10 milyar dolarlık tahvil ihracı planladığını duyurmasının ardından yüzde 8,76 değer kaybetti.

Öte yandan, ABD ile İran arasındaki diplomatik girişimlerin Orta Doğu'daki gerilimi azaltabileceği ve bölgedeki petrol arzına yönelik endişeleri hafifletebileceği beklentisiyle petrol fiyatları geriledi.

Brent petrolün ocak vadeli varil fiyatı TSİ 00.00 itibarıyla yüzde 8,3 azalarak 103,99 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili de yüzde 7,9 azalışla 95,87 dolardan alıcı buldu.

ABD'de devam eden Kongre ara seçimleri de yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

Washington'daki siyasi dengeleri değiştirebilecek seçimlerde Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğun hangi partinin eline geçeceği ve Senato'daki güç dağılımının nasıl şekilleneceği piyasaların odağında bulunuyor.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsünün (ISM) imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ekimde 55,5'e çıkarak imalat sektöründeki büyümenin hızlandığına işaret etti.

ABD'de cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisi başta olmak üzere hafta boyunca duyurulacak iş gücü piyasasına ilişkin veriler de yatırımcıların odağında yer alıyor.

Kaynak: AA
Dow JonesNew YorkEkonomiFinansSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Altın fiyatlarında tüm hesaplar değişti İran’ın açıklaması piyasaları hareketlendirdi Altın fiyatlarında tüm hesaplar değişti! İran'ın açıklaması piyasaları hareketlendirdi
Işın Karaca 75 kilo verdi Zayıflama sırrını duyanlar şaşırdı Işın Karaca 75 kilo verdi! Zayıflama sırrını duyanlar şaşırdı
Yediği ceza hayatını kurtardı: Tır şoföründen jandarmaya duygulandıran teşekkür Yediği ceza hayatını kurtardı: Tır şoföründen jandarmaya duygulandıran teşekkür
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum, erken seçim için net tarih verdi Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum, erken seçim için net tarih verdi
Fenerbahçe, Conceiçao ile anlaştı: İstanbul’a geliyor Fenerbahçe, Conceiçao ile anlaştı: İstanbul'a geliyor
1. Lig maçında sıra dışı olay Sahaya tilki girdi 1. Lig maçında sıra dışı olay! Sahaya tilki girdi
23:16
İş insanı Ahmet Nazif Zorlu hayatını kaybetti
İş insanı Ahmet Nazif Zorlu hayatını kaybetti
22:36
Trump’tan seçimlere 1 gün kala “İran“ açıklaması
Trump'tan seçimlere 1 gün kala "İran" açıklaması
21:59
Görüntüler Türkiye’den Akaryakıt istasyonlarına akın ettiler
Görüntüler Türkiye'den! Akaryakıt istasyonlarına akın ettiler
21:28
Fenerbahçe, Conceiçao ile anlaştı: İstanbul’a geliyor
Fenerbahçe, Conceiçao ile anlaştı: İstanbul'a geliyor
21:06
Osmaniye’de 4.2 büyüklüğünde deprem
Osmaniye'de 4.2 büyüklüğünde deprem
18:32
Yediği ceza hayatını kurtardı: Tır şoföründen jandarmaya duygulandıran teşekkür
Yediği ceza hayatını kurtardı: Tır şoföründen jandarmaya duygulandıran teşekkür
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2026 01:43:07. #7.12#
SON DAKİKA: New York borsası karışık kapandı, Nasdaq yüzde 1,07 değer kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android