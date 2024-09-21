New York Borsası Karışık Kapanış Yaptı - Son Dakika
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Ekonomi

New York Borsası Karışık Kapanış Yaptı

Dow Jones rekor kırdı, S&P 500 ve Nasdaq düştü. Fed'in faiz indirimleri piyasalarda etkili oldu.

21.09.2024 00:17
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New York borsası, haftanın son işlem gününü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,09 artışla 42.063,36 puana çıkarak rekor tazeledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,19 azalışla 5.702,60 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,35 kayıpla 17.951,06 puana indi.???????

ABD Merkez Bankasının (Fed) 4 yıl aradan sonra 50 baz puanlık faiz indirimine gitmesinin ardından "yumuşak iniş" ihtimaline yönelik beklentilerin yeniden güçlenmesiyle dün pozitif havanın hakim olduğu pay piyasalarında, haftanın son işlem gününde karışık bir seyir izlendi.

Fed'in çarşamba günkü kararı sonrasında ABD'de ekonominin ne yönde ilerleyeceği değerlendirilmeye devam edilirken, resesyondan kaçınılabileceği ihtimali risk iştahını beslemiş ve Dow Jones ile S&P 500 endeksleri dün rekor seviyelere ulaşmıştı.

Fed'in projeksiyonlarına göre yıl sonuna kadar 50 baz puanlık daha indirim beklentisi öngörülürken analistler, piyasalarda yıl sonuna kadar 75 baz puanlık indirim beklentilerinin öne çıktığını belirtti.

Fed yetkililerinin açıklamaları takip edilirken, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, bugün verdiği röportajda, enflasyonun beklediğinden daha hızlı düşmesi nedeniyle bu haftaki toplantıda 50 baz puanlık faiz indirimini desteklediğini belirtti.

Fed'in "jumbo" faiz indirimine karşı çıkan tek isim olan Yönetim Kurulu Üyesi Michelle Bowman ise enflasyonun hala Bankanın yüzde 2 hedefine ulaşmaması nedeniyle bu süreçte ilk hamle olarak daha küçük bir adım atılmasından yana olduğunu kaydetti. Bowman, "Federal Açık Piyasa Komitesinin daha geniş kapsamlı politika eyleminin, fiyat istikrarı görevimizde erken bir zafer ilanı olarak yorumlanması riskini görüyorum." ifadesini kullandı. ???????

Kurumsal tarafta da kargo ve lojistik hizmeti sunan FedEx'in hisseleri, 3 aylık dönemde karının azalması ve gelir tahminini düşürmesi sonrası yüzde 15,2 değer kaybetti.

Spor giyim markası Nike'ın hisseleri ise şirketten gelen üst yönetici (CEO) değişikliğine ilişkin haberin ardından yüzde 6,8 yükseldi.

Intel'in hisseleri de Qualcomm'un şirkete devralma teklifi götürdüğüne dair haberler sonrası yüzde 3,3 değer kazandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi New York Borsası Karışık Kapanış Yaptı - Son Dakika

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