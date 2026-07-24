New York Borsası Karışık Seyirle Açıldı

New York borsası, şirket bilançoları, Orta Doğu'da tırmanan gerilim ve ABD yönetiminin açıkladığı yeni tarifelerin yatırımcıların odağında olduğu haftanın son işlem gününe karışık seyirle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,15 artışla 51.791,37 puana çıktı.

?????S&P 500 endeksi yüzde 0,03 azalışla 7.406,30 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,12 azalarak 25.107,38 puana geriledi.

Büyük teknoloji şirketlerinin açıkladığı bilançoların yapay zeka harcamalarına yönelik endişeleri yeniden artırması ve Orta Doğu'da yükselen jeopolitik risklerin petrol fiyatlarını yukarı çekerek enflasyon kaygılarını güçlendirmesiyle dün satış ağırlıklı bir görünümün hakim olduğu pay piyasalarında, haftanın son işlem gününün açılışında karışık bir seyir izlendi.

Bu hafta finansal sonuçlarını açıklayan ABD'li teknoloji şirketlerine, dün piyasa kapanışının ardından bilançosunu yayımlayan Intel de eklendi.

ABD'li çip üreticisi Intel'in geliri, bu yılın ikinci çeyreğinde yıllık bazda yüzde 25 arttı. Şirket, bu yılın üçüncü çeyreğindeki gelir beklentisinin ise 15,8 milyar ile 16,8 milyar dolar aralığında olduğunu belirtti.

Intel Üst Yöneticisi Lip-Bu Tan, ikinci çeyrek sonuçlarının şirketin 15 yılı aşkın süredir elde ettiği en güçlü gelir artışını yansıttığını ifade etti. Intel'in hisseleri açılışta yüzde 0,12 yükseldi.

Analistler, Alphabet, Tesla, IBM ve Intel'in bu hafta açıkladığı bilançoların ardından gelecek hafta Microsoft, Meta, Amazon ve Apple'ın finansal sonuçlarının izleneceğini belirtti.

Öte yandan, ABD'de Donald Trump yönetimi, zorla çalıştırma yoluyla üretilen malların ithalatını yasaklamada ve bu yasağı etkin şekilde uygulamada yetersiz kaldıkları gerekçesiyle 1974 tarihli Ticaret Yasası'nın 301. Bölümü kapsamında yürütülen soruşturmalar sonucunda??????? 60 ticaret ortağına yüzde 10 veya yüzde 12,5 oranında gümrük vergisi uygulanacağını duyurdu.

Trump yönetiminin son tarife adımı, 24 Şubat'ta yürürlüğe giren, en fazla 150 gün süreyle uygulanabilen yüzde 10'luk küresel tarifenin bugün süresinin dolmasına kısa süre kala geldi.

Jeopolitik riskler de yatırımcıların odağında kalmaya devam etti. Orta Doğu'daki çatışmaların enerji arzını aksatabileceğine yönelik kaygılar petrol fiyatlarını yukarı taşıdı.

Brent petrolün varil fiyatı, dün 100 doların üzerini görmesinin ardından bugün bir miktar geri çekilse de enerji maliyetlerindeki artışın enflasyonu yeniden hızlandırabileceğine ilişkin endişeleri güçlendirdi.