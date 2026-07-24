New York Borsası Karışık Seyirle Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

New York Borsası Karışık Seyirle Açıldı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yatırımcılar, şirket bilançoları ve jeopolitik riskler nedeniyle borsa açılışında karışık bir görünüm izliyor.

New York borsası, şirket bilançoları, Orta Doğu'da tırmanan gerilim ve ABD yönetiminin açıkladığı yeni tarifelerin yatırımcıların odağında olduğu haftanın son işlem gününe karışık seyirle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,15 artışla 51.791,37 puana çıktı.

?????S&P 500 endeksi yüzde 0,03 azalışla 7.406,30 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,12 azalarak 25.107,38 puana geriledi.

Büyük teknoloji şirketlerinin açıkladığı bilançoların yapay zeka harcamalarına yönelik endişeleri yeniden artırması ve Orta Doğu'da yükselen jeopolitik risklerin petrol fiyatlarını yukarı çekerek enflasyon kaygılarını güçlendirmesiyle dün satış ağırlıklı bir görünümün hakim olduğu pay piyasalarında, haftanın son işlem gününün açılışında karışık bir seyir izlendi.

Bu hafta finansal sonuçlarını açıklayan ABD'li teknoloji şirketlerine, dün piyasa kapanışının ardından bilançosunu yayımlayan Intel de eklendi.

ABD'li çip üreticisi Intel'in geliri, bu yılın ikinci çeyreğinde yıllık bazda yüzde 25 arttı. Şirket, bu yılın üçüncü çeyreğindeki gelir beklentisinin ise 15,8 milyar ile 16,8 milyar dolar aralığında olduğunu belirtti.

Intel Üst Yöneticisi Lip-Bu Tan, ikinci çeyrek sonuçlarının şirketin 15 yılı aşkın süredir elde ettiği en güçlü gelir artışını yansıttığını ifade etti. Intel'in hisseleri açılışta yüzde 0,12 yükseldi.

Analistler, Alphabet, Tesla, IBM ve Intel'in bu hafta açıkladığı bilançoların ardından gelecek hafta Microsoft, Meta, Amazon ve Apple'ın finansal sonuçlarının izleneceğini belirtti.

Öte yandan, ABD'de Donald Trump yönetimi, zorla çalıştırma yoluyla üretilen malların ithalatını yasaklamada ve bu yasağı etkin şekilde uygulamada yetersiz kaldıkları gerekçesiyle 1974 tarihli Ticaret Yasası'nın 301. Bölümü kapsamında yürütülen soruşturmalar sonucunda??????? 60 ticaret ortağına yüzde 10 veya yüzde 12,5 oranında gümrük vergisi uygulanacağını duyurdu.

Trump yönetiminin son tarife adımı, 24 Şubat'ta yürürlüğe giren, en fazla 150 gün süreyle uygulanabilen yüzde 10'luk küresel tarifenin bugün süresinin dolmasına kısa süre kala geldi.

Jeopolitik riskler de yatırımcıların odağında kalmaya devam etti. Orta Doğu'daki çatışmaların enerji arzını aksatabileceğine yönelik kaygılar petrol fiyatlarını yukarı taşıdı.

Brent petrolün varil fiyatı, dün 100 doların üzerini görmesinin ardından bugün bir miktar geri çekilse de enerji maliyetlerindeki artışın enflasyonu yeniden hızlandırabileceğine ilişkin endişeleri güçlendirdi.

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Enerji, Finans, Borsa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi New York Borsası Karışık Seyirle Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çorlu’da patlamadan son anda kaçış Çorlu'da patlamadan son anda kaçış
Uzman çavuşun hayatını kaybettiği kaza kamerada Uzman çavuşun hayatını kaybettiği kaza kamerada
CHP’de Aydın il yönetimi ile İzmir’deki 7 ilçe örgütü toplu halde istifa etti CHP'de Aydın il yönetimi ile İzmir'deki 7 ilçe örgütü toplu halde istifa etti
Yere düşen Atatürk portresini öpüp kaldırdı o anlar kamerada Yere düşen Atatürk portresini öpüp kaldırdı; o anlar kamerada
Beykoz’da yasağa rağmen denize giren kişi boğuldu Beykoz'da yasağa rağmen denize giren kişi boğuldu
Gümüşhane’de kaybolan ineği ayı parçaladı Gümüşhane'de kaybolan ineği ayı parçaladı

17:55
Mansur Yavaş Yeni Parti’ye katılacak mı Özgür Özel’den dikkat çeken çıkış
Mansur Yavaş Yeni Parti'ye katılacak mı? Özgür Özel'den dikkat çeken çıkış
17:40
Yeni Parti’nin grup başkanvekilleri belli oldu
Yeni Parti'nin grup başkanvekilleri belli oldu
17:33
En düşük emekli aylığı düzenlemesi Meclis’ten geçti
En düşük emekli aylığı düzenlemesi Meclis'ten geçti
17:20
Özgür Özel başkanlığındaki Yeni Parti, Yargıtay resmi sitesine işlendi
Özgür Özel başkanlığındaki Yeni Parti, Yargıtay resmi sitesine işlendi
17:20
İstifaların ardından Kılıçdaroğlu harekete geçti: İşte ilk adımı
İstifaların ardından Kılıçdaroğlu harekete geçti: İşte ilk adımı
16:47
Özgür Özel, Yeni Parti’nin genel başkanı seçildi
Özgür Özel, Yeni Parti’nin genel başkanı seçildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2026 18:06:00. #7.13#
SON DAKİKA: New York Borsası Karışık Seyirle Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.