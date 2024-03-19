NEW New York borsası güne karışık seyirle başladı.
Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,08 artarak 38.819,61 puana yükseldi.
S&P 500 endeksi yüzde 0,2 azalışla 5.139,09 puana, Nasdaq endeksi yüzde 0,44 kayıpla 16.031,93 puana indi.
ABD Merkez Bankasının (Fed) yarın açıklayacağı para politikası kararları beklenirken, pay piyasalarında açılışta karışık seyir izlendi.
Analistler, Fed'in yarın ve mayısta yapacağı toplantılarda politika faizini sabit bırakmasına kesin gözüyle bakıldığını ancak geçen hafta güçlü gelen enflasyon verileri sonrasında ilk faiz indiriminin haziranda başlayacağı yönündeki beklentilerin zayıfladığını ifade etti.
Makroekonomik veri tarafında, ABD'de yapımına başlanan yeni konut sayısı, şubatta yüzde 10,7 artışla 1 milyon 521 bine çıkarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Ülkede verilen inşaat izni sayısı da şubatta aylık bazda yüzde 1,9 artarak 1 milyon 518 bine yükseldi.
Yapay zeka ile ilgili gelişmeler de piyasaların yönü üzerinde etkili olmayı sürdürürken, ABD'li çip üreticisi Nvidia, dün piyasalar kapandıktan sonra "Blackwell" adlı yeni nesil çip mimarisi ile yeni yapay zeka çipini tanıttı.
Nvidia'nın hisseleri güne yaklaşık yüzde 3,5 kayıpla başladı.
ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) yaptığı başvuruda, 2 milyon ek hisse senedi satmayı ve toplam hisse sayısını 58 milyonun üzerine çıkarmayı planladığını belirten Super Micro Computer'ın hisseleri de yüzde 12'den fazla geriledi.
Merkezi İngiltere'de bulunan Unilever'in hisseleri ise dondurma biriminin bağımsız bir şirkete dönüştürüleceğini ve dünya genelinde 7 bin 500 kişinin işine son vereceğini duyurması sonrasında yüzde 2,5 artış kaydetti.
Öte yandan, Bitcoin'in fiyatı 63 bin doların altına inerken, kripto ile ilişkili şirketlerden Coinbase'in hisseleri yaklaşık yüzde 8 ve Riot Platforms'un hisseleri yüzde 6 değer kaybetti.
Son Dakika › Ekonomi › New York Borsası Karışık Seyirle Başladı - Son Dakika
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,43 değer kazanarak 8.929,88 puandan tamamladı. Bankacılık endeksi yüzde 4,90, holding endeksi yüzde 1,73 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,91 ile bilişim, en çok gerileyen ise yüzde 5,76 ile spor oldu. Küresel piyasalarda, Japonya Merkez Bankasının (BoJ) negatif faiz dönemine son vermesiyle fiyatlamalar zorlaşmaya devam ederken, yarın ABD Merkez Bankasının (Fed) açıklayacağı para politikası kararları piyasaların odağında bulunuyor.
Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Şubesi ekipleri, üretim, toplu tüketim ve satış işletmelerinde hijyen kuralları, personel sağlık karneleri ve fiyat etiket kontrolleri gerçekleştirdi. Denetimlerin tarladan sofraya güvenli gıda için süreceği açıklandı.
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 462 bin 600 liraya çıktı. Altın piyasasında en düşük 2 milyon 450 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 464 bin 686 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,3 artışla 2 milyon 462 bin 600 lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 2 milyon 455 bin liradan tamamlamıştı. KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 3 milyar 830 milyon 497 bin 505,37 lira, işlem miktarı ise 1.583,72 kilogram oldu. Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 3 milyar 844 milyon 796 bin 941,62 lira düzeyinde gerçekleşti. Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, VakıfBank, Kuveyt Türk Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, Say Kıymetli Madenler ve Turan Kıymetli Madenler olarak sıralandı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türk gençliğine güvendiklerini, onların yanında durmaya devam edeceklerini belirterek, "Sizler yeter ki Cumhuriyetin ikinci asrını Türkiye yüzyılı yapmak, Türk milletini her alanda dünyada lider kılmak adına çalışmalarınızı sürdürüyor olun" dedi.
Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı, yolların ve bağlantıların sadece ulaşıma katkı sağlamadığını, bunların bölgesel işbirliğini de artırdığını söyledi. Kaymakcı, Türkiye'nin ulaştırma altyapısının çok iyi durumda olduğunu vurgulayarak, Türkiye'nin Avrupa'ya bağlı olduğunu ve aynı zamanda Avrupa'yı Kafkasya'dan Orta Asya'ya ve Orta Doğu'ya bağladığını belirtti. Türkiye'nin AB Trans-Avrupa Ulaştırma Ağı (TEN-T) onayının tek bir üye tarafından engellendiğine dikkat çeken Kaymakcı, bunun Kıbrıs meselesiyle ilgili olduğunu ve günlük hayata ilişkin konuların siyasi olarak engellenmemesi gerektiğini ifade etti.
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