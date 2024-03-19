New York Borsası Karışık Seyirle Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

New York Borsası Karışık Seyirle Başladı

New York borsası güne karışık seyirle başladı. Dow Jones endeksi yüzde 0,08 artarken, S&P 500 endeksi yüzde 0,2 azalış gösterdi. ABD Merkez Bankası'nın yarın açıklayacağı para politikası kararları beklenirken, analistler faiz indirimi beklentilerinin zayıfladığını ifade etti. ABD'de yeni konut yapımı ve inşaat izinleri verileri beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Yapay zeka ile ilgili gelişmeler ve şirket haberleri de piyasaları etkiledi.

19.03.2024 17:22
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NEW New York borsası güne karışık seyirle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,08 artarak 38.819,61 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,2 azalışla 5.139,09 puana, Nasdaq endeksi yüzde 0,44 kayıpla 16.031,93 puana indi.

ABD Merkez Bankasının (Fed) yarın açıklayacağı para politikası kararları beklenirken, pay piyasalarında açılışta karışık seyir izlendi.

Analistler, Fed'in yarın ve mayısta yapacağı toplantılarda politika faizini sabit bırakmasına kesin gözüyle bakıldığını ancak geçen hafta güçlü gelen enflasyon verileri sonrasında ilk faiz indiriminin haziranda başlayacağı yönündeki beklentilerin zayıfladığını ifade etti.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de yapımına başlanan yeni konut sayısı, şubatta yüzde 10,7 artışla 1 milyon 521 bine çıkarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Ülkede verilen inşaat izni sayısı da şubatta aylık bazda yüzde 1,9 artarak 1 milyon 518 bine yükseldi.

Yapay zeka ile ilgili gelişmeler de piyasaların yönü üzerinde etkili olmayı sürdürürken, ABD'li çip üreticisi Nvidia, dün piyasalar kapandıktan sonra "Blackwell" adlı yeni nesil çip mimarisi ile yeni yapay zeka çipini tanıttı.

Nvidia'nın hisseleri güne yaklaşık yüzde 3,5 kayıpla başladı.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) yaptığı başvuruda, 2 milyon ek hisse senedi satmayı ve toplam hisse sayısını 58 milyonun üzerine çıkarmayı planladığını belirten Super Micro Computer'ın hisseleri de yüzde 12'den fazla geriledi.

Merkezi İngiltere'de bulunan Unilever'in hisseleri ise dondurma biriminin bağımsız bir şirkete dönüştürüleceğini ve dünya genelinde 7 bin 500 kişinin işine son vereceğini duyurması sonrasında yüzde 2,5 artış kaydetti.

Öte yandan, Bitcoin'in fiyatı 63 bin doların altına inerken, kripto ile ilişkili şirketlerden Coinbase'in hisseleri yaklaşık yüzde 8 ve Riot Platforms'un hisseleri yüzde 6 değer kaybetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi New York Borsası Karışık Seyirle Başladı - Son Dakika

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