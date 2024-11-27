New York Borsası Karışık Seyirle Başladı

Ekonomi

New York borsası, ABD'de büyüme ve kişisel tüketim harcamaları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edildiği güne karışık seyirle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,22 artışla 44.960,72 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,07 azalışla 6.017,4 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,32 kayıpla 19.113,67 puana geriledi.

ABD Merkez Bankasının (Fed) dün yayımlanan son toplantısına ait tutanakların ardından yatırımcıların dikkatleri bugün açıklanan verilere çevrilirken pay piyasalarında işlem gününün açılışında karışık bir seyir izlendi.

Fed'in toplantı tutanakları, para politikasında ihtiyatlı yaklaşımın sürdürüleceğini ortaya koyarken, bankanın gelecek dönemde faiz oranlarını düşürmede acele etmeyeceğini ve veri merkezli karar almanın uygun olacağının düşünüldüğünü gösterdi.

ABD'de yarın kutlanacak Şükran Günü öncesi veri akışının yoğunlaştığı görülürken bugün açıklanan verilere göre, ABD ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 2,8 ile tahminlere paralel büyüdü.

Ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 23 Kasım ile biten haftada 213 bine gerileyerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

ABD'de dayanıklı mal siparişlerinin tutarında ise ekimde yüzde 0,2 artış kaydedilirken, mal ticareti açığı ekimde aylık yüzde 8,8 azalışla 99,1 milyar dolara düştü.

Analistler, ABD'de bugün açıklanacak ve ABD Merkez Bankasının enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı kişisel tüketim harcamaları verisinin de yatırımcılar tarafından takip edileceğini belirtti.

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın Meksika, Kanada ve Çin'e yönelik yeni tarife tehdidinin ardından dün yükselişe geçen tahvil faizlerinde bugün gerileme kaydedildi. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,25 seviyesine indi.

Jeopolitik gerilimlere ilişkin haber akışı da yatırımcılar tarafından yakından takip edilirken, İsrail ve Lübnan arasında ateşkes sağlanmasıyla petrol fiyatlarında yatay seyir görüldü.

Öte yandan yeni dönemdeki ekibini şekillendirmeyi sürdüren Trump, Jamieson Greer'ı ABD Ticaret Temsilcisi (USTR), Kevin Hassett'i de Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü olarak seçtiğini duyurdu.