New York Borsası Karışık Seyirle Başladı

NEW New York borsası, ABD ile diğer ülkeler arasındaki ticaret geriliminden kaynaklı endişelerin etkisiyle güne karışık seyirle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,15 azalarak 44.390,06 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yatay seyirle 6.262,43 puan olurken, Nasdaq endeksi yüzde 0,1 kazançla 20.632,63 puana ulaştı.

Yatırımcılar tarife gündemine dair gelişmelerle açıklanan verileri değerlendirirken, pay piyasalarında açılışta karışık seyir izlendi.

Hafta başında 14 ülkeye yönelik tarife mektuplarını paylaşan ABD Başkanı Donald Trump, dün de 8 ülkeye 1 Ağustos'tan itibaren uygulanacak gümrük vergisi oranlarını duyurdu.

Söz konusu 8 ülke arasında yer alan Brezilya, Trump'ın yüzde 50 gümrük tarifesi getirme kararına karşılık vereceğini açıkladı. Trump ayrıca, bakır ithalatına da 1 Ağustos'tan itibaren yüzde 50 gümrük vergisi uygulanacağını bildirdi.

Analistler, ABD ile diğer ülkeler arasındaki ticaret geriliminden kaynaklı endişelerin devam ettiğini belirtti. Makroekonomik veri tarafında, ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 5 Temmuz ile biten haftada 227 bine inerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

Kurumsal tarafta, bugün açıkladığı bilançosunda karı ve geliri beklentileri aşan ABD'li hava yolu şirketi Delta'nın hisseleri yüzde 10'a yakın değer kazandı.