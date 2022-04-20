New York borsası karışık seyirle kapandı - Son Dakika
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New York borsası karışık seyirle kapandı

20.04.2022 23:45
New York borsası karışık seyirle kapandı

New York borsası, günü karışık seyirle tamamladı.

New York borsası, günü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 240 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,71 artışla 35.160,79 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,05 azalışla 4.459,80 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,22 kayıpla 13.453,07 puana geriledi.

ABD'de açıklanmaya devam eden şirket bilançoları, yüksek seyreden ABD'nin tahvil faizleri, Rusya- Ukrayna savaşında şiddetlenen çatışmalar ve Çin'de Kovid-19 salgınının neden olduğu belirsizliğin etkisiyle endeksler karışık bir seyir izledi.

ABD'de enflasyonla mücadelede atılacak politika adımlarına yönelik yönlendirmeler ile açıklanmaya devam eden şirket bilançoları, piyasaların odağındaki yerini korudu.

Tahvil piyasalarındaki satış eğilimi sürerken ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi de yüzde 2,97 seviyelerine kadar yükselmesinin ardından yüzde 2,84 seviyelerinde seyretti.

Fed yetkililerinin açıklamaları, yatırımcılar tarafından takip edilmeye devam edilirken Chicago Fed Başkanı Charles Evans, Fed'in faiz oranlarını artırma konusunda makul bir şekilde ilerlemesi gerektiğini belirtti.

Evans, Fed'in federal fon oranı için hedef aralığını yıl sonuna kadar yüzde 2,25-yüzde 2,5'e yükseltebileceği ve ardından ekonominin durumunu değerlendireceği ancak enflasyonun yüksek kalması halinde oranları daha da artırmasının gerekeceği görüşünü yineledi.

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly ise enflasyonun bu yıl yüzde 2'ye gerilemesinin pek muhtemel olmadığını ancak düşmeye başlayacağını düşündüğünü kaydetti. Daly, gelecek ay yarım puanlık faiz artırımının "tamamlanmış" ve "sağlam" olduğuna inandığını aktardı.

Fed'in Amerikan ekonomisindeki mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı "Bej Kitap" raporunda ise enflasyonist baskıların güçlü kalmaya devam ettiği, büyümeye ilişkin görünümün jeopolitik gelişmeler ve artan fiyatların yarattığı belirsizlikle gölgelendiği vurgulandı.

ABD piyasalarında bilanço dönemi yoğunlaşırken dün açıklanan ilk çeyrek finansal sonuçları sonrası Netflix hisselerinde yaşanan kayıp yüzde 35'i aştı. Netflix, abone sayısının 10 yılı aşkın bir sürenin ardından ilk kez azalış gösterdiğini ve bu yılın ilk çeyreğinde 200 bin abonenin kaybedildiğini duyurmuştu.

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Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi New York borsası karışık seyirle kapandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: New York borsası karışık seyirle kapandı - Son Dakika
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