New York borsası karışık seyirle kapandı - Son Dakika
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New York borsası karışık seyirle kapandı

06.07.2022 00:12
New York borsası karışık seyirle kapandı

New York borsası, devam eden resesyon endişelerinin etkisiyle günü karışık seyirle tamamladı.

New York borsası, devam eden resesyon endişelerinin etkisiyle günü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 120 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,42 azalışla 30.967,82 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,16 artarak 3.831,39 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,75 kazançla 11.322,24 puana çıktı.

Başta ABD olmak üzere dünya genelinde güçlenmeye devam eden resesyon endişeleri ve enflasyona ilişkin belirsizliklerin etkisiyle endeksler karışık bir seyir izledi.

ABD'de enflasyon ve büyüme odaklı kaygılar sürerken, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin enflasyonla mücadelede Çin'e uyguladığı tarifelerin bir kısmını kaldırabileceğine yönelik haberler Amerikan basınında yer aldı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, düzenlediği günlük basın toplantısında Çin'e uygulanan tarifelere ilişkin kararın ne zaman verileceğinin sorulması üzerine bu konuda bir zaman çizelgesi olmadığını kaydetti. Jean-Pierre, Biden'ın ekibinin tarifeler konusunda nasıl ilerlenebileceğine dair seçenekleri araştırmaya devam ettiğini belirtti.

Amerikan Politico haber sitesinde yer alan bir haberde ise Biden'ın Çin'den ithal edilen 10 milyar dolarlık ürüne yönelik tarifeleri kaldırabileceği kaydedildi.

Tahvil piyasalarında ise satış eğilimi etkili olurken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 2,81 seviyelerine geriledi.

Enerji, sanayi ve bankacılık hisselerinde kayıplar yaşanırken, tahvil faizlerindeki düşüş teknoloji hisselerindeki yükselişi destekledi.

Petrol fiyatları da küresel resesyon beklentilerinin talebe zarar vereceğine yönelik endişelerle düşüşe geçti. Brent petrolün varili saat 23.52 itibarıyla yüzde 9,3 azalışla 102,9 dolardan işlem gördü. Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili de yüzde 8,14 düşüşle 99,6 dolardan alıcı buldu. Batı Teksas türü ham petrolün varili mayıs ayından bu yana ilk kez 100 doların altına geriledi.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de fabrika siparişleri mayısta yüzde 1,6 artışla piyasa beklentilerinin üzerinde yükseldi. Fabrika siparişlerine ilişkin son veriler, artan borçlanma maliyetlerine rağmen talebin güçlü kalmaya devam ettiğini gösterdi.

Analistler, ABD'de çarşamba günü hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve JOLTS Açık İş Sayısı verilerinin yanı sıra ABD Merkez Bankasının (Fed) son toplantısına ait tutanakların takip edileceğini belirtti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi New York borsası karışık seyirle kapandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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