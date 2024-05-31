New York borsası karışık seyirle kapandı - Son Dakika
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Ekonomi

New York borsası karışık seyirle kapandı

New York borsası karışık seyirle kapandı

New York borsası, haftanın son işlem gününü karışık seyirle tamamladı.

31.05.2024 23:56
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New York borsası, haftanın son işlem gününü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 570 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 1,51 artışla 38.686,32 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,80 artarak 5.277,51 puana çıkarken, Nasdaq endeksi yüzde 0,01 azalışla 16.735,02 puana geriledi.

Yatırımcılar ABD'de kişisel tüketim harcamalarının nisanda yavaşladığını gösteren verilerin ardından ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerinin zamanlamasını değerlendirirken pay piyasalarında karışık bir seyir izlendi.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, kişisel tüketim harcamaları nisanda aylık bazda yüzde 0,2 ile beklentilerin altında artış kaydetti. Kişisel tüketim harcamaları martta 0,7 artmıştı.

Fed'in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de nisanda aylık bazda yüzde 0,2 ile beklentilerin altında ve yıllık bazda yüzde 2,8 ile beklentilere paralel arttı. Çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi martta aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 2,8 artmıştı.

Analistler, ABD'de dün aşağı yönlü revize edilen büyüme verisinin ardından bugün açıklanan verilerin Fed'in bu yıl faiz indirimlerine başlaması için yeterli alana sahip olduğu görüşünü desteklediğini belirtti.

Söz konusu verilerin ardından dün düşüşe geçen ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,5 seviyesine geriledi.

Kurumsal tarafta ise ABD'li perakende zinciri Costco'nun hisseleri, üç aylık finansal sonuçlarının beklentilerin üzerinde gelmesine karşın yüzde 1'e yakın değer kaybetti.

Bilgisayar üreticisi Dell'in hisseleri, ilk çeyrekteki finansal sonuçlarının beklentileri aşmasına rağmen şirketin marjları ve yapay zeka sunucu birikimiyle ilgili endişeler nedeniyle yüzde 17'nin üzerinde düştü.

ABD'li perakende giyim şirketi GAP'in hisseleri ise ilk çeyrek kazançlarının tahminleri aşmasının ardından yüzde 28'in üzerinde değer kazandı. Nordstrom'un da hisseleri üç aylık dönemde satışlarının artması sonrası yüzde 5 yükseldi.

Eski ABD Başkanı ve 2024 başkanlık seçimlerinin Cumhuriyetçi adayı Donald Trump'ın, New York'ta yargılandığı "sus payı" davasında, hakkındaki 34 suçlamanın hepsinden jüri tarafından dün suçlu bulunmasının ardından Trump Media'nın hisseleri yüzde 5'in üzerinde değer kaybetti.

Kaynak: AA

New York, Ekonomi, Son Dakika

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