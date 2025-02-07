New York Borsası Karışık Seyirle Kapatıldı - Son Dakika
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Ekonomi

New York Borsası Karışık Seyirle Kapatıldı

Tarım dışı istihdam verisi öncesi Dow Jones azaldı, S&P 500 ve Nasdaq yükseldi. İşsizlik maaşı başvuruları arttı.

07.02.2025 00:46
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New York borsası, ABD'de cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisi öncesi günü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 120 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,28 azalışla 44.747,70 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,35 artışla 6.082,52 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,51 artarak 19.791,99 puana çıktı.

ABD'de cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisi öncesi iş gücü piyasasına ilişkin veriler ile şirket bilançoları yatırımcılar tarafından takip edilirken pay piyasalarında karışık bir seyir izlendi.

Ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 1 Şubat ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 11 bin kişi artışla 219 bine yükseldi ve piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşti.

Analistler, işsizlik maaşı başvurularındaki artışın iş gücü piyasası koşullarındaki istikrarlı gevşemeye işaret ettiğini belirtti.

ABD'de tarım dışı iş gücü verimliliği ise geçen yılın son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,2 ile beklentilerin altında arttı.

ABD Merkez Bankasının (Fed) takip ettiği enflasyon göstergelerinden biri olan birim emek maliyeti, geçen yılın dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 3 arttı. Bu dönemde yüzde 3,4 artması beklenen birim emek maliyeti, geçen yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 0,5 yükselmişti.

Analistler, ABD'de cuma günü açıklanacak istihdam verilerinin iş gücü piyasasının durumu ve Fed'in para politikasının geleceğine ilişkin daha fazla ipucu sağlaması açısından önem taşıdığını belirtti.

Fed yetkililerinin açıklamaları da yatırımcıların odağında bulunurken, Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, sağlam büyüme ve düşüş gösteren enflasyonla birlikte tam istihdamın sağlandığı bir ekonominin Fed'in faiz indirimlerine devam etmesi için olanak tanıyacağını ancak tarifeler ve diğer politika değişikliklerinin etkisine dair belirsizliğin daha yavaş bir yaklaşım gerektirdiğini ifade etti.

Kurumsal tarafta ise şirketlerin finansal sonuçları takip edilirken, ABD'li sanayi ve havacılık devlerinden Honeywell'in hisseleri, şirketin bu yıla ilişkin satış ve kar tahminlerinin düşük gelmesi ve bağımsız olarak listelenen 3 şirkete bölüneceğini duyurması sonrası yüzde 5,6 değer kaybetti.

ABD'li otomobil üreticisi Ford'un hisseleri, şirketin bu yıl elektrikli araç ve yazılım operasyonlarında 5,5 milyar dolarlık zarar öngörmesinin ardından yüzde 7,5 düştü.

Qualcomm'un hisseleri de şirket yöneticilerinin, patent lisanslama işinde bu yıl satış artışı beklenmediğini açıklamasının ardından yüzde 3,7 geriledi.

İlaç üreticisi Eli Lilly'nin hisseleri ise şirketin 3 aylık karı ile yıllık kar tahminlerinin piyasa beklentilerini aşmasıyla yüzde 3,3 değer kazandı.

Philip Morris'in hisseleri de şirketin güçlü gelen finansal sonuçlarının etkisiyle yüzde 10,9 yükseldi.

Bilançosu piyasaların kapanmasının ardından açıklanacak Amazon'un hisseleri ise yüzde 1,1'lik yükseliş kaydetti.

Kaynak: AA

İşsizlik maaşı, Dow Jones, New York, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi New York Borsası Karışık Seyirle Kapatıldı - Son Dakika

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