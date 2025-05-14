New York Borsası Karışık Seyirle Kapatıldı - Son Dakika
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Ekonomi

New York Borsası Karışık Seyirle Kapatıldı

Dow Jones yüzde 0,21 azaldı, S&P 500 ve Nasdaq artış gösterdi; ticaret anlaşmaları iyimserlik sağladı.

14.05.2025 23:57
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NEW New York borsası günü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,21 azalarak 42.051,06 puana düştü.

S&P 500 yüzde 0,1 artışla 5.892,58 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,72 kazançla 19.146,81 puana yükseldi.

Hafta başında ABD-Çin ticaret gerilimindeki azalmanın desteklediği pay piyasalarında bugün karışık seyir izlendi.

Geçen hafta İngiltere ile ticaret anlaşması açıklayan ABD, hafta sonu İsviçre'de gerçekleştirdiği tarife müzakereleri sonrasında da Çin ile geçici anlaşmaya varmıştı.

Anlaşma kapsamında 14 Mayıs itibarıyla ABD'nin Çin mallarına uyguladığı gümrük vergilerini 90 günlüğüne yüzde 145'ten yüzde 30'a, Çin'in de ABD mallarına uyguladığı gümrük vergilerini yüzde 125'ten yüzde 10'a düşüreceği bildirilmişti.

Analistler, ABD ve Çin'in tırmanan tarife gerilimine ara vermesi ve küresel ekonomik yavaşlamayı önlemek için ortak çabada bulunmasının yatırımcıların iyimserliğini artırdığını söyledi.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı geçen hafta yüzde 6,86'ya çıkarken, başvurular yüzde 1,1 arttı.

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu turu kapsamında gerçekleştirdiği ziyaretler ve yaptığı açıklamalarla ticaret cephesindeki gelişmelerin takip edildiğini belirtti.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Trump'ın, Katar'da en az 1,2 trilyon dolar değerinde ekonomik işbirliği sağlamak için anlaşma imzaladığı bildirildi.

Açıklamada, Boeing ve GE Aerospace'ın, Qatar Airways'ten 96 milyar dolarlık sipariş aldığı, bu anlaşmanın GE Aerospace motorlarıyla çalışan 210 adet ABD yapımı Boeing 787 Dreamliner ve 777X uçağının satın alımını kapsadığı aktarıldı.

Bu gelişmelerle Boeing'in hisseleri işlem gününü yaklaşık yüzde 1 artışla tamamladı.

Ayrıca, 6 milyar dolarlık hisse geri alımı yapacağını duyuran AMD'nin hisseleri yüzde 4'ün üzerinde değer kazandı.

Analistler, yarın açıklanacak perakende satış ve üretici enflasyonu verilerinin de beklendiğini belirterek, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın yarın vereceği mesajların da piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceğini kaydetti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Dow Jones, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi New York Borsası Karışık Seyirle Kapatıldı - Son Dakika

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