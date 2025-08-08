New York Borsası Karışık Seyirle Kapatıldı

New York borsası günü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 200 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,51 azalarak 43.968,70 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,08 azalışla 6.340 puana gerilerken, Nasdaq endeksi yüzde 0,35 artışla 21.242,70 puana çıktı.

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin ekonomi politikalarına ilişkin gelişmeler ve şirketlerden gelen haberler yatırımcılar tarafından takip edilirken pay piyasalarında karışık bir seyir izlendi.

ABD'de karşılıklılık esasına dayanan ve ülkelere göre değişen oranlarda uygulanacak tarifeler bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.

Sektörel bazlı tarifelere ilişkin ise dün yeni açıklamalarda bulunan Trump, ithal çiplere ve yarı iletkenlere yaklaşık yüzde 100 seviyesinde gümrük vergisi getireceklerini, ancak söz konusu tarifenin ABD'de üretim taahhüdünde bulunan şirketler için geçerli olmayacağını açıkladı.

Trump'ın açıklamaları sonrası ABD'li çip üreticilerinden Nvidia'nın hisseleri yüzde 0,8, Broadcom'un hisseleri yüzde 0,7 ve AMD'nin hisseleri yüzde 5,7 değer kazandı.

Ayrıca, Apple'ın dün ABD'de 100 milyar dolarlık yeni yatırım yapacağını ve ülkede yapacağı yatırım tutarının gelecek 4 yıl içinde toplam 600 milyar dolara ulaşacağını duyurmasıyla tırmanışa geçen hisseleri yüzde 3,2 yükseldi.

Intel'in hisseleri ise ABD Başkanı Trump'ın şirketin Üst Yöneticisi (CEO) Lip-Bu Tan'ı istifaya çağırması sonrası yüzde 3,1 düştü. Trump'ın Intel CEO'suna yönelik istifa çağrısı, Cumhuriyetçi Senatör Tom Cotton'un, Intel Yönetim Kurulu Başkanı Frank Yeary'e yazdığı mektupta, Tan'ın Çin ile bağlantılarından duyduğu endişeleri dile getirmesinin ardından geldi.

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamaları da yatırımcıların odağında olmaya devam ederken, Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, tarifelerin enflasyonist etkilerinin geçici olup olmayacağı konusunda şüpheci olunması gerektiğini belirterek bu yıl için tek faiz indiriminin muhtemel olduğunu düşündüğünü ifade etti.

Öte yandan, görev süresi gelecek yıl mayıs ayında sona erecek olan Fed Başkanı Jerome Powell'ın yerine kimin geçeceği belirsizliğini korurken, basında yer alan haberlerde Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller'ın başkanlık için öne çıkan adaylardan biri olarak değerlendirildiği bildirildi.

Ayrıca Trump, Fed Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılacak Adriana Kugler'in yerine Ekonomik Danışmanları Konseyi Başkanı Stephen Miran'ı aday gösterdiğini duyurdu. Miran'ın Fed Yönetim Kurulu'nda 31 Ocak 2026'ya kadar görev yapacağını belirten Trump, bu süreçte söz konusu görev için kalıcı bir aday belirlemek amacıyla çalışmaların devam edeceğini aktardı.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 2 Ağustos ile biten haftada 226 bine çıkarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Ülkede tarım dışı iş gücü verimliliği de bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 2,4 ile beklentilerin üzerinde artış kaydetti.

Fed'in takip ettiği enflasyon göstergelerinden biri olan birim emek maliyeti de ikinci çeyrekte yüzde 1,6 ile piyasa beklentilerine paralel arttı.

ABD'de gelecek hafta açıklanacak enflasyon verileri öncesi yayımlanan Tüketici Beklentileri Anketi'nin sonuçları ise tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisinin temmuzda yüzde 3,1'e çıktığını gösterdi.