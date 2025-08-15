New York Borsası Karışık Seyirle Kapatıldı - Son Dakika
15.08.2025 23:57
New York borsası, jeopolitik gelişmelerle karışık bir seyir izleyerek haftayı tamamladı.

New York borsası, jeopolitik gelişmeler ve makroekonomik verilerin etkisiyle haftanın son işlem gününü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,08 artışla 44.946,12 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,29 azalışla 6.449,79 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,40 azalarak 21.622,98 puana geriledi.

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Alaska'daki görüşmesinden çıkacak sonuçlar yatırımcıların odağında bulunurken pay piyasalarında, karışık bir seyir izlendi.

Analistler, görüşmeden elde edilecek sonuçların jeopolitik dengenin geleceğine ışık tutmasının beklendiğini, tarafların anlaşmazlık yaşamaları durumunda jeopolitik tansiyonun yeniden yükselme ihtimalinden endişe edildiğini belirtti.

Öte yandan Trump, Alaska'ya giderken uçakta basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yarı iletken ithalatına yönelik tarifeleri gelecek haftalarda açıklayacağını yineledi.

Trump yönetiminin uyguladığı ticaret politikalarının ekonomiye yönelik etkileri ise makroekonomik verilerde izlenmeye devam edilirken, ABD'de bugün açıklanan veriler tüketici güveninin zayıfladığını gösterdi.

Buna göre, Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi, ağustosta 58,6'ya düşerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

Enflasyon endişelerinin artması nedeniyle tüketici güveni bu dönemde 4 ayın ardından ilk kez düşüş kaydetti.

Tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi ağustosta yüzde 4,5'ten yüzde 4,9'a çıkarken, uzun vadeli enflasyon beklentisi yüzde 3,4'ten yüzde 3,9'a yükseldi.

Ayrıca veriler, ülkede temmuz ayında tüketici harcamalarının ise arttığını ortaya koydu. Buna göre, ABD'de perakende satışlar temmuzda yüzde 0,5 artış kaydetti.

Ülkede ithalat fiyat endeksi de temmuzda aylık bazda yüzde 0,4 ile beklentilerin üzerinde artarken, ihracat fiyat endeksi beklentiler dahilinde yüzde 0,1 yükseldi.

ABD'de sanayi üretimi ise temmuzda yatay seyredeceği yönündeki beklentilerin aksine yüzde 0,1'lik düşüş gösterdi.

Para politikası cephesinde ise Fed'in eylülde 25 baz puanlık faiz indirimi ile para politikasını gevşetme döngüsünü yeniden başlatabileceği beklentisi bir miktar zayıflasa da devam etti.

Fed yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, kalıcı fiyat baskılarının artıp artmadığından emin olmak için en az bir enflasyon raporunu daha görmek istediğini ifade etti.

Kurumsal tarafta da ABD'li yarı iletken üreticisi Intel'in hisseleri, Trump yönetiminin, hükümetin şirkette hissedar olması için görüşmeler yürüttüğüne dair haberler sonrası yükselişini sürdürdü ve yüzde 2,9 değer kazandı.

Sağlık sigortası şirketi UnitedHealth'in hisseleri, Berkshire Hathaway'in şirkette büyük miktarda hisse alımı yaptığını açıklamasının ardından yüzde 12'ye yakın yükseldi.

Yarı iletken ekipman üreticisi Applied Materials'ın hisseleri ise mevcut çeyreğe ilişkin beklentilerinin zayıf gelmesinin ardından yüzde 14,1 değer kaybetti.

Kaynak: AA

Dow Jones, New York, Ekonomi, Finans, Borsa, Son Dakika

