New York Borsası Karışık Seyirle Kapatıldı

NEW New York borsası, artan jeopolitik gerilimlerin gölgesinde günü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 1,09 azalarak 52.348,39 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,28 azalışla 7.482,71 puana gerilerken, Nasdaq endeksi yüzde 0,2 artışla 25.870,65 puana yükseldi.

Orta Doğu'da tırmanan jeopolitik gerilim yatırımcıların risk iştahını baskılarken, pay piyasalarında karışık bir seyir izlendi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, dün "ticari gemileri hedef aldığı" gerekçesiyle İran'a karşı "bir dizi güçlü saldırı" başlattığını bildirmişti. İran tarafı, söz konusu ABD saldırılarını, Washington ile Tahran arasında savaşı sona erdirmek amacıyla geçen ay varılan mutabakatın ihlali olarak nitelendirmişti.

ABD Başkanı Donald Trump da Ankara'da düzenlenen 36.? NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İran ile ateşkesin bittiğini belirterek, "Artık onlarla anlaşmak istemiyorum." dedi.

Trump, zirve sonrası yaptığı açıklamada da ABD'nin İran'daki hedeflere saldırı düzenlediğini anımsatarak, "Dün gece onları çok sert vurduk. Büyük ihtimalle bu akşam İran'ı çok sert şekilde vuracağız." ifadelerini kullandı.

ABD yönetiminin, dün, İran petrolünün üretimi, teslimatı ve satışına izin veren 60 günlük genel lisansı iptal etmesi sonrasında sert yükselen petrol fiyatları, gerilimi tırmandıran son gelişmelerle artışını sürdürdü. Brent petrolün eylül vadeli varil fiyatı TSİ 23.20 itibarıyla yüzde 6,7 artışla 79,10 dolara çıktı.

ABD'nin 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi de 4 baz puan artışla yüzde 4,57'ye yükseldi.

ABD Merkez Bankasının (Fed) son toplantısına ilişkin tutanakları, Fed yetkililerin faiz artışı gerektirebilecek risklere işaret ettiğini gösterdi.

Tutanaklarda, yetkililerin çoğunun, yapay zeka kaynaklı güçlü talep, Orta Doğu'daki savaş veya tarife etkileri nedeniyle enflasyonun yüksek seyretmeye devam etmesi halinde faiz artırılmasının gerekli olabileceğini belirttiği aktarıldı.

Ayrıca tutanaklarda, birkaç yetkilinin, faiz artışı için gerekçe bulunduğunu ifade ettiği ancak hazirandaki toplantıda mevcut hedef aralığının korunmasını desteklediği kaydedildi.

Tutanaklarda, yetkililerin politika faizinin uygun seviyesi konusunda ayrıştığı da dikkati çekerken, birçok yetkilinin bu yılın sonunda politika faizinin uygun seviyesinin mevcut hedef aralığı içinde veya biraz altında, diğer birçok yetkilinin ise üzerinde olacağını değerlendirdiği ifade edildi.