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New York Borsası Karışık Seyirle Tamamlandı - Son Dakika
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New York Borsası Karışık Seyirle Tamamlandı

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin faiz indirimine ilişkin açıklamaları sonrası New York borsası karışık seyirle tamamlandı. Dow Jones endeksi yüzde 0,15 artarken, S&P 500 endeksi yüzde 0,12 azalış gösterdi. Nasdaq endeksi ise yüzde 0,35 değer kazandı. Fed yetkililerinin faiz indirimi konusundaki açıklamaları piyasalarda belirsizlik yarattı.

New York Borsası Karışık Seyirle Tamamlandı
16.12.2023 - 00:15,  Güncelleme: 00:18
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New York borsası, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin faiz indirimine ilişkin açıklamaları sonrası haftanın son işlem gününü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,15 artarak 37.305,16 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,12 azalışla 4.714 puana gerilerken, Nasdaq endeksi yüzde 0,35 artışla 14.813,92 puana yükseldi.

New York Fed Başkanı John Williams'ın faiz indirimlerinin gelecek yıl başlayacağına yönelik iyimser havayı zayıflatan açıklamalarının ardından pay piyasalarında karışık bir seyir izlendi.

Williams, bugün verdiği röportajda, faiz indirimlerinin şu anda bir tartışma konusu olmadığını söyledi. Faiz indirimlerinin zamanlamasını düşünmek için bile erken olduğunu vurgulayan Williams, mart ayında faiz indirimini düşünmek için de henüz erken olduğunu ifade etti.

Ekonomi ve enflasyon konusunda hala kararsız olduğunu belirten Williams, Fed'in ihtiyaç halinde yeniden faiz artırımına hazır olması gerektiğini kaydetti.

Williams'ın açıklamaları, Fed'in son ekonomik tahminlerinde gelecek yıl toplamda 75 baz puanlık faiz indirimine gidilebileceğinin sinyalini vermesinin ardından geldi.

New York Fed Başkanı Williams'ın açıklamalarının yanı sıra Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic ise enflasyonun beklendiği gibi düşmesi durumunda Fed'in 2024'ün üçüncü çeyreğinde faiz oranlarını düşürmeye başlayabileceğini belirtti.

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee de Fed'in odağını enflasyondan yavaşlayan iş gücü piyasasına kaydırmaya başlamasının gerekebileceğini kaydetti. Ayrıca Goolsbee, Fed'in mart ayındaki toplantısında faiz oranlarını düşürme olasılığını ortadan kaldırmadı.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de sanayi üretimi, kasımda aylık bazda yüzde 0,2 artarak piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

New York Fed tarafından açıklanan imalat endeksi, aralıkta eksi 14,5'e gerileyerek imalat sektöründe daralma yaşandığını gösterdi.

ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) de aralıkta aylık 1,2 puan azalarak 48,2 ile 4 ayın en düşük seviyesine geriledi. Hizmet sektörü PMI ise aralıkta geçen aya göre 0,5 puan artarak 51,3 ile 5 ayın en yüksek değerine çıktı.

Kurumsal tarafta ise DocuSign hisseleri, şirketin olası bir satış konusunda danışmanlara başvurduğuna ilişkin haberlerin ardından yüzde 12'in üzerinde değer kazandı.

Costco'nun hisseleri de perakende zincirinin finansal sonuçlarının beklentileri aşması sonrası yüzde 4'ün üzerinde yükseldi.

Kaynak: AA
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