New York Borsası Karışık Seyirle Tamamlandı - Son Dakika
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Ekonomi

New York Borsası Karışık Seyirle Tamamlandı

New York borsası günü karışık seyirle tamamladı. Dow Jones endeksi tüm zamanların en yüksek kapanış değerine ulaşırken, S&P 500 endeksi yatay seyirle, Nasdaq endeksi ise kayıpla kapandı. ABD ekonomisi büyüme verileriyle beklentilerin üzerinde performans gösterdi.

29.08.2024 23:46
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NEW New York borsası günü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 250 puana yakın değer kazandı ve yüzde 0,59 arttı. Endeks, 41.335,05 puan ile tüm zamanların en yüksek kapanış değerine ulaştı.

S&P 500 endeksi yatay seyirle 5.591,96 puan oldu, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,23 kayıpla 17.516,43 puana geriledi.

ABD ekonomisi, bu yılın ikinci çeyreğinde tahminlerin üzerinde büyürken, pay piyasalarında karışık seyir izlendi.

Ülkede Gayrisafi Yurt İçi Hasıla bu yılın ikinci çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 3 arttı. Söz konusu dönemde büyüme verisinde yukarı yönlü revizyona gidilirken, geçen ay yayımlanan öncü verilerde, ülke ekonomisinin ikinci çeyrekte yüzde 2,8 büyüdüğü öngörülmüştü.

Yılın ikinci çeyreğinde kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki artış yüzde 2,5 olarak kaydedildi. Çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki artış da yüzde 2,8 oldu.

Analistler, yukarı yönlü revize edilen büyüme verisinin ABD Merkez Bankasına (Fed) faizleri indirmeye başlamadan önce sıkı politikasını sürdürebilmesi için alan sağladığını belirtti.

Büyüme verisinin yayımlanmasından hemen önce yüzde 3,82 seviyesinde bulunan ABD'nin 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi yüzde 3,88'e kadar çıktı.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı da 24 Ağustos ile biten haftada 2 bin azalışla 231 bine inerken, piyasa beklentilerinin hafif altında gerçekleşti.

Analistler, geçen hafta düşmesine rağmen işsizlik maaşı başvurularının yılın başlarında görülen ortalamaların oldukça üzerinde kaldığına işaret ederek, bunun iş gücü piyasasındaki yumuşama eğilimini desteklediğini kaydetti.

Ülkede bekleyen konut satışları endeksi de temmuzda artış beklentilerinin aksine yüzde 5,5 azalırken, 2001'den bu yana en düşük seviyeye indi.

Kurumsal tarafta, dün piyasaların kapanışından sonra bilançosunu yayımlayan çip şirketi Nvidia'nın geliri, 28 Temmuz'da sona eren 3 aylık dönemde yüzde 122 artışla 30 milyar dolara çıktı. Şirketin hisseleri, geliri rekor seviyeye ulaşarak piyasa beklentilerini aşmasına rağmen yaklaşık yüzde 6,5 değer kaybetti.

Şirketlerin yapay zeka yarışında ilerlemek için atılımları sürerken, ABD medyasında çıkan haberlerde Apple ve Nvidia'nın OpenAI'ya yatırım yapmak için görüşmelerde bulunduğu aktarıldı.

Apple'ın hisseleri söz konusu haber sonrasında yüzde 1,5 değer kazandı.

Öte yandan, Amerikan giyim ve aksesuar şirketi Gap'in bugün piyasaların kapanışından sonra yayımlanması gereken bilançosu, saatler öncesinde şirketin internet sitesinde görüldü. Erken yayımlanan finansal sonuçlar sonrasında Gap hisselerinde işlemler bir süreliğine durdurulurken, şirketin hisseleri günü yüzde 1,6 kazançla tamamladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi New York Borsası Karışık Seyirle Tamamlandı - Son Dakika

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