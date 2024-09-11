Borsa Karışık Seyirle Kapatıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Borsa Karışık Seyirle Kapatıldı

New York borsası, yarın açıklanacak kritik enflasyon verileri öncesi günü karışık seyirle tamamladı. Dow Jones endeksi 100 puana yakın değer kaybetti ve yüzde 0,23 azalarak 40.736,96 puana geriledi. S&P 500 endeksi yüzde 0,45 artışla 5.495,52 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,84 kazançla 17.025,88 puana yükseldi. Yatırımcılar ABD'de yarın açıklanacak tüketici enflasyonu verilerini beklerken, pay piyasalarında karışık seyir izlendi.

11.09.2024 00:16
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NEW New York borsası, yarın açıklanacak kritik enflasyon verileri öncesi günü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 100 puana yakın değer kaybetti ve yüzde 0,23 azalarak 40.736,96 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,45 artışla 5.495,52 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,84 kazançla 17.025,88 puana yükseldi.

Yatırımcılar ABD'de yarın açıklanacak tüketici enflasyonu verilerini beklerken, pay piyasalarında karışık seyir izlendi.

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek hafta en az 25 baz puan faiz indirimine gitmesinin beklendiğini belirterek, bu haftaki enflasyon verilerinin Bankanın faiz indiriminin boyutuna yönelik daha fazla ipucu verebileceğini söyledi.

ABD'de 5 Kasım'da yapılacak ABD başkanlık seçimleri öncesinde Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump ve Demokratların adayı Kamala Harris'in bugün televizyon ekranlarında karşı karşıya geleceğine işaret eden analistler, iki adayın tartışmasından çıkacak kamuoyu görüşünün varlık fiyatları üzerinde etkili olabileceğini kaydetti.

Öte yandan, son zamanlarda satış baskısıyla karşı karşıya kalan teknoloji şirketlerinden Nvidia'nın hisseleri günü yüzde 1,5 kazançla tamamladı. Microsoft'un hisseleri yüzde 2, Amazon'un hisseleri yüzde 2,4 ve Tesla'nın hisseleri yüzde 4,6 yükseldi.

Bazı bankaların hisselerindeki değer kaybı da dikkati çekti. JPMorgan Chase hisseleri 2025'te net faiz geliri görünümünü yumuşatması sonrasında yüzde 5'ten fazla düşerken, Goldman Sachs'ın hisseleri de yüzde 4'ün üzerinde geriledi.

Ayrıca Fed'in Denetimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Michael Barr, büyük bankaların sermaye gerekliliklerini artıracak taslak kuraldaki değişiklikleri duyurdu. Barr, sektörden alınan geri bildirimler ışığında büyük bankaların sermaye gerekliliklerinde yüzde 9 artış öngören yeni teklifi anlattı.

Geçen yıl önerilen taslak kural ile ABD'de 100 milyar dolar veya daha fazla toplam varlığı bulunan bankalar sermaye gerekliliklerinde yüzde 19 artışla karşı karşıya kalmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Borsa Karışık Seyirle Kapatıldı - Son Dakika

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