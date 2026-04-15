New York Borsası Müzakere İyimserliğiyle Yükseldi

15.04.2026 00:08
ABD ile İran arasındaki müzakerelere dair iyimserlik, New York borsasını yükseltti.

NEW New York borsası, ABD ile İran arasında ikinci tur müzakerelerin başlayabileceğine dair iyimserlikle günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,66 artarak 48.535,99 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 1,18 artışla 6.967,38 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,96 kazançla 23.639,08 puana çıktı.

ABD ve İran'ın bir anlaşmaya varabileceğine yönelik beklentiler sürerken, pay piyasalarında pozitif seyir izlendi.

Hafta sonu Pakistan'da yürütülen görüşmelerde iki ülkenin özellikle nükleer ve Hürmüz Boğazı'nın kontrolü konularında restleşmesiyle artan yatırımcı endişeleri yerini iyimserliğe bıraktı.

ABD Başkanı Donald Trump, başarısızlıkla sonuçlanan müzakerelerin ardından ne olacağına dair soruyu yanıtlarken, "2 gün içinde" Pakistan'da yeni bir ABD-İran görüşmesi yapılabileceğini söyledi.

Analistler, dün Hürmüz Boğazı'nda ABD ablukasının başlamasına rağmen, ileriye dönük görüşme potansiyeli dolayısıyla yatırımcıların bölgede gerilimin azalacağına dair umutlarının devam ettiğini kaydetti.

Bu gelişmelerle Brent petrolün varil fiyatı TSİ 23.20 itibarıyla yüzde 4'ten fazla azalışla 95,06 dolara indi. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili de yüzde 7 azalarak 92,09 dolardan alıcı buldu.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), martta aylık bazda yüzde 0,5, yıllık bazda yüzde 4 arttı.

Üretici enflasyonunun martta beklentilerin altında gerçekleşmesine rağmen, ÜFE yıllık bazda Şubat 2023'ten bu yana en yüksek artışını kaydetti.

Kurumsal tarafta, bugün ilk çeyrek bilançosunu açıklayan JPMorgan Chase'in karı ve geliri beklentileri aştı. Buna karşın bankanın hisseleri, 2026 yılına ilişkin net faiz geliri tahminini aşağı yönlü revize etmesiyle yaklaşık yüzde 1 değer kaybetti.

Wells Fargo'nun karı da tahminlerin üzerinde gelirken geliri beklentilerin hafif altında kaldı. Bankanın hisseleri yüzde 6'ya yakın geriledi.

Citigroup'un hisseleri ise bankanın hem geliri hem karının beklentileri geride bırakması sonrasında yüzde 2,6 artış gösterdi.

Ayrıca, Danimarkalı ilaç üreticisi Novo Nordisk'in ABD borsalarında işlem gören hisseleri, "hastalara yeni ve daha iyi tedavi seçeneklerini daha hızlı ulaştırmak" amacıyla OpenAI ile işbirliğine gittiğini duyurmasının ardından yüzde 3,5 değer kazandı.

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, İran savaşı kaynaklı yüksek petrol fiyatlarının uzun süre devam etmesinin yüzde 2'lik enflasyon hedefine ilerlemeyi geciktirmesi durumunda faiz indirimlerinin 2026 sonrasına ötelenebileceğini söyledi.

Goolsbee, "Orta Doğu'daki petrol fiyat şoklarını çözer, enflasyonun gerilediğini ve yeniden yüzde 2 seviyesine doğru ilerlediğimizi görürsek, o zaman faiz indirimleri de masadaki seçenekler arasına girer." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent de önünde sonunda faizlerin indirilmesi gerektiğini düşündüğünü belirterek, "Şu aşamada ise bekleyip görmemiz gerektiğine inanıyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

