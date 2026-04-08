New York Borsası'nda ABD-İran Ateşkesi Rallisi
New York Borsası'nda ABD-İran Ateşkesi Rallisi

08.04.2026 17:21
ABD ile İran arasındaki geçici ateşkes, New York borsasında endekslerin yükselmesine neden oldu.

NEW New York borsası ABD ile İran arasında geçici ateşkes sağlanmasıyla güne ralliyle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,85 artarak 46.978,17 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 2,08 artışla 6.754,36 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 3,65 yükselişle 22.821,21 puana çıktı.

ABD ve İran arasında iki haftalık ateşkes sağlanması sonrasında pay piyasalarında açılışta pozitif seyir izlendi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a tanıdığı sürenin dolmasına saatler kala Pakistan'ın arabuluculuğunda yapılan görüşmelere ilişkin yaptığı duyuruda, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Genelkurmay Başkanı Asım Münir'in öncülüğünde, İran ile yürütülen müzakerelerin olumlu sonuç verdiğini belirtti.

Trump, Pakistan'ın bu gece olası saldırıların durdurulması ve Hürmüz Boğazı'nın açılmasını kapsayan önerisini kabul ettiğini aktararak, "İran'a yönelik bombardıman ve saldırıları iki haftalık süre için askıya almayı kabul ediyorum. Bu, iki taraflı bir ateşkes olacaktır." ifadelerini kullandı.

İran yönetiminden yapılan açıklamada da ABD ve İsrail ile savaşı sonlandırmak için Pakistan'da yürütülecek müzakerelerin 15 günlük ateşkes süreci içerisinde neticelendirilmesinin hedeflediği duyuruldu.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, bu sürede Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçişlerin, İran ordusu ile koordineli bir şekilde mümkün olacağını söyledi.

Orta Doğu'daki çatışmaların sona erdirilmesine yönelik ateşkese gidildiği ve Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçişlerin sağlanabileceğine yönelik açıklamaların ardından petrol fiyatları sert düştü.

Brent petrolün varil fiyatı TSİ 16.30 itibarıyla yüzde 16 azalarak 91,54 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili yüzde 18'e yakın azalışla 93,04 dolara geriledi.

Öte yandan ABD Başkanı Trump, bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran ile gümrük vergileri ve yaptırımların hafifletilmesi konusunda görüştüklerini ve görüşmeyi sürdüreceklerini bildirdi.

Trump ayrıca, İran'a askeri silah tedarik eden ülkelerin ABD'ye sattıkları tüm malların "derhal yüzde 50 gümrük vergisine tabi tutulacağını" ve bu uygulamanın ivedilikle yürürlüğe gireceğini vurguladı.

Kurumsal tarafta, çatışmalar nedeniyle yükselen petrol fiyatlarından en çok etkilenen sektörlerden biri olan hava yolu şirketlerinin hisselerinde ateşkes sonrası yaşanan artışlar dikkati çekti.

United Airlines'ın hisseleri yüzde 13, American Airlines'ın hisseleri yüzde 12 ve Delta Air Lines'ın hisseleri yüzde 11 değer kazandı.

Enerji şirketlerinin hisseleri ise petrol fiyatlarındaki düşüş sonrası baskı altında kalırken, Occidental Petroleum ile Diamondback Energy'nin hisseleri yüzde 9'un üzerinde, ExxonMobil'in hisseleri yüzde 7'ye yakın ve Chevron'un hisseleri yüzde 5'ten fazla geriledi.

ABD-İran ateşkesi ayrıca, kripto varlık fiyatlarını ve bu sektörle ilişkili şirketlerin hisselerini yukarı çekti. Önemli miktarda kripto varlığa sahip yazılım şirketi Strategy'nin hisseleri yüzde 8'den fazla arttı.

Kaynak: AA

“İran bu gece yok olacak“ diyen Trump’tan yeni açıklama "İran bu gece yok olacak" diyen Trump'tan yeni açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sanchez ile görüştü, İran mesajı verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sanchez ile görüştü, İran mesajı verdi
Mircea Lucescu hayatını kaybetti Mircea Lucescu hayatını kaybetti
Güpegündüz yaptıklarına bakın: “Başımıza taş yağacak“ dedirten görüntü Güpegündüz yaptıklarına bakın: "Başımıza taş yağacak" dedirten görüntü
Balkondan düşen 3 yaşındaki çocuk, ağır yaralandı Balkondan düşen 3 yaşındaki çocuk, ağır yaralandı
Diyarbakır’da bir zincir markette 20 TL’ye alınan biberin 249 TL’ye satıldığını tespit edildi Diyarbakır'da bir zincir markette 20 TL'ye alınan biberin 249 TL'ye satıldığını tespit edildi

17:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü
17:52
Trump’tan Lübnan’daki ateşi körükleyecek sözler: Anlaşmaya dahil değil
Trump'tan Lübnan'daki ateşi körükleyecek sözler: Anlaşmaya dahil değil
17:40
İran, İsrail’in ateşkes ihlali nedeniyle petrol tankerlerinin Hürmüz Boğazı’ndan geçişini durdurdu
İran, İsrail'in ateşkes ihlali nedeniyle petrol tankerlerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçişini durdurdu
17:40
Sadettin Saran’dan Dursun Özbek’e misilleme
Sadettin Saran'dan Dursun Özbek'e misilleme
17:16
Bakan Yumaklı’nın “Örnek üretici“ dediği çiftçi video çekip yardım istedi
Bakan Yumaklı'nın "Örnek üretici" dediği çiftçi video çekip yardım istedi
16:04
Teröristlerle çatışan polislerle dalga geçmişlerdi O şahısların çalıştığı firmadan açıklama var
Teröristlerle çatışan polislerle dalga geçmişlerdi! O şahısların çalıştığı firmadan açıklama var
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2026 18:14:03.
