New York Borsası\'nda Karışık Seyir

Ekonomi

NEW New York borsası, güne karışık seyirle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 150 puana yakın değer kaybetti ve yüzde 0,34 azalarak 42.916,75 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,09 artışla 5.864,89 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,18 kazançla 18.535,07 puana yükseldi.

Yatırımcılar ABD'de açıklanan ekonomik veriler ile şirket bilançolarını değerlendirirken, pay piyasalarında açılışta karışık bir seyir izlendi.

Makroekonomik veri tarafında, ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi'nin açıkladığı imalat endeksi, ekimde eksi 11,9'a düşerek sektörde daralma yaşandığını gösterdi.

Kurumsal tarafta da ABD'nin büyük bankaları bilançolarını açıklamaya devam etti. Yayımlanan bilançolara göre, Goldman Sachs'ın net karı, bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 45 artarken, aynı dönemde Bank of America'nın net karı yüzde 12 ve Citigroup'un yüzde 9 düşüş kaydetti.

Üç bankanın da bildirdiği kar ve gelir beklentileri aşarken, Goldman Sachs ile Bank of America'nın hisseleri yüzde 3 ve Citigroup'un hisseleri yüzde 1,5 değer kazandı.

Beklentilerin üzerinde kar açıklamasına rağmen UnitedHealth'in hisseleri ise yüzde 9 değer kaybetti.