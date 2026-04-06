New York Borsası'nda Karışık Seyir - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

New York Borsası'nda Karışık Seyir

06.04.2026 17:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yatırımcılar, Orta Doğu'daki gerilimlerin azalabileceği ihtimaliyle karışık bir açılış yaptı.

NEW New York borsası, yatırımcıların Orta Doğu'da gerilimin azalabileceğine dair beklentileriyle haftanın ilk işlem gününe karışık seyirle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,07 azalarak 46.472,20 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,08 artışla 6.587,66 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,28 yükselişle 21.939,79 puana ulaştı.

Yatırımcılar, Orta Doğu'da süren ABD/İsrail-İran savaşının sona erme ihtimalini değerlendirirken, pay piyasalarında açılışta karışık bir seyir izlendi.

ABD Başkanı Donald Trump, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Hürmüz Boğazı'nı açmaması halinde "cehennemde yaşayacağını" belirterek İran'ı tehdit etmişti.

Trump ayrıca, 7 Nisan'da İran'ın enerji santrali ve köprülerinin vurulacağı imasında bulunmuştu.

Ancak bugün ülke basınında, ABD ve İran'ın, arabulucular eşliğinde, kalıcı bir anlaşma için müzakerelerin yürütülmesi amacıyla potansiyel bir 45 günlük ateşkesin şartlarını görüştüğü iddia edildi.

Ayrıca iki ülkenin, ateşkes sağlanması ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yönelik, Pakistan tarafından hazırlanan bir planı teslim aldığı öne sürüldü.

Bu gelişmelerle Brent petrolün varil fiyatı TSİ 16.30 itibarıyla yüzde 0,2 artışla 109,29 dolara çıktı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili yüzde 0,7 yükselerek 112,33 dolara ulaştı.

Analistler, yatırımcıların savaşın hızlı bir şekilde sona ermesini sağlayacak bir anlaşmadan petrol fiyatlarını ve tahvil faizlerini daha da yükseltebilecek önemli bir tırmanışa uzanan çeşitli ihtimalleri değerlendirdiğini belirtti.

Bu hafta, piyasalarda Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin haber akışının yanı sıra, mart ayı tüketici fiyat endeksi ile şubat ayı kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi verileri takip edilecek.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Ekonomi, Enerji, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi New York Borsası'nda Karışık Seyir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2026 17:32:38. #7.12#
SON DAKİKA: New York Borsası'nda Karışık Seyir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.