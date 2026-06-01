New York Borsası Rekor Kapattı

New York borsası, ABD ile İran arasındaki müzakerelere ilişkin haber akışı ve yapay zeka alanındaki gelişmelerin yakından takip edildiği haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,09 artarak 51.078,88 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,26 artışla 7.599,96 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,42 kazançla 27.086,81 puana yükseldi.

Üç endeks de gün içinde yeni tarihi zirveler görerek rekor seviyelerde kapanış yaptı.

Nvidia'nın Microsoft ile iş birliği içinde geliştirdiği ve gelişmiş yapay zeka uygulamalarını doğrudan bilgisayarlarda çalıştırabilen yeni nesil RTX Spark çipini tanıtması piyasalardaki yapay zeka kaynaklı iyimserliği destekledi.

Nvidia'nın yapay zekaya yönelik yeni ürününü duyurmasının ardından hisseleri yüzde 6,3 değer kazandı.

Jeopolitik tarafta Orta Doğu'daki gerilime ilişkin haber akışı yatırımcıların odağında kalmaya devam etti.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın ABD ile müzakereleri askıya aldığı yönündeki açıklamasına karşın bu ülke ile "müzakerelerin hızlı bir tempoda" devam ettiğini belirtti.

Ayrıca Trump, İsrail ve Hizbullah ile görüşerek tarafların "birbirlerine saldırmama" konusunda "mutabık kaldıklarını" ifade etti.

Petrol fiyatlarındaki yükseliş ve savaşın ekonomik etkilerine ilişkin endişeler sürerken, ABD'de cuma günü yayımlanacak tarım dışı istihdam verisi başta olmak üzere bu hafta açıklanacak makroekonomik veriler yatırımcıların odağında yer alıyor.

ABD Merkez Bankasının (Fed) yeni Başkanı Kevin Warsh'ın ilk kez liderlik edeceği 16-17 Haziran'daki para politikası toplantısı öncesinde gelecek verilerin bankanın politika seyrine ilişkin beklentiler üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

Ülkede bugün açıklanan verilere göre, Tedarik Yönetim Enstitüsü'nün (ISM) imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), mayısta 54 değerine çıktı. İmalat sektöründeki genişlemenin hızlandığına işaret eden endeks, Mayıs 2022'den bu yana en yüksek seviyesini kaydetti.

Kurumsal tarafta ise ABD'deki büyük konut inşaat şirketlerinden Taylor Morrison Home'un hisseleri, Berkshire Hathaway'in şirketi 6,8 milyar dolarlık öz sermaye değeri üzerinden nakit satın alma konusunda anlaşmaya varıldığının duyurulmasının ardından yüzde 22,3 yükseldi.