Üye Girişi
New York borsası, Rusya ile Ukrayna arasındaki tansiyonun etkisiyle düşüşle kapandı - Son Dakika

New York borsası, Rusya ile Ukrayna arasındaki tansiyonun etkisiyle düşüşle kapandı

19.02.2022 01:15
New York borsası, Rusya ile Ukrayna arasındaki tansiyonun etkisiyle düşüşle kapandı

New York borsası, devam eden jeopolitik risklerin etkisiyle haftanın son işlem gününü düşüşle tamamladı.

New York borsası, devam eden jeopolitik risklerin etkisiyle haftanın son işlem gününü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 200 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,68 azalarak 34.079,18 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,72 azalışla 4.348,87 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,23 kayıpla 13.548,07 puana indi.

Rusya ile Ukrayna arasında devam eden gerilim, piyasaları olumsuz etkilemeyi sürdürdü.

Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki sözde yönetimler, bölgedeki sivillerin Rusya'ya tahliye edileceklerini açıkladı.

Yükselen enflasyona karşı ABD Merkez Bankasının (Fed) parasal sıkılaşma planına ilişkin endişeler de piyasaların odağındaki yerini korurken, Fed yetkililerinin para politikasına yönelik değerlendirmeleri takip edildi.

Chicago Fed Başkanı Charles Evans, yüksek enflasyonun Fed'in para politikasını önemli ölçüde yeniden konumlandırmasını gerektirdiğini ancak bunun ekonomiyi kısıtlayacak ve istihdama zarar verecek kadar olmadığını ifade etti.

New York Fed Bankası Başkanı John Williams ise Fed'in faiz artırım döngüsünü büyük bir hamleyle başlatmasına çok az ihtiyaç olduğunu, bunun yerine bankanın faizleri "sürekli" artırması ve gerekirse hızı ayarlaması gerektiğini savundu.

YORUMLAR
500
New York borsası, Rusya ile Ukrayna arasındaki tansiyonun etkisiyle düşüşle kapandı New York borsası, Rusya ile Ukrayna arasındaki tansiyonun etkisiyle düşüşle kapandı New York borsası karışık seyirle açıldı New York borsası karışık seyirle açıldı New York borsası Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimin etkisiyle düşüşle kapandı New York borsası Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimin etkisiyle düşüşle kapandı

New York, Ukrayna, Rusya, Fed, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi New York borsası, Rusya ile Ukrayna arasındaki tansiyonun etkisiyle düşüşle kapandı - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika Haberleri
01:07 Son Dakika: Biden'dan korkutan Ukrayna açıklaması: Rusya önümüzdeki günlerde Kiev'i hedef alacak
00:58 Messi'ye ağır darbe! Barcelona'dan ayrılmasının nedeni arkadaşıymış
00:45 Vladimir Putin'den kritik hamle! Yedekte bulunan askerlerin eğitilmesi için karar imzaladı
23:56 Türkiye Kupası'nda büyük final! Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu
23:53 Tunceli'de acı olay! Sünnet yemeğinde rahatsızlanan 9 yaşındaki Muhammed Ali hayatını kaybetti
23:31 Tecrübeli yorumcu Hıncal Uluç'tan çarpıcı tespit: Fenerbahçe, Ronaldo'yu alabilirdi
23:27 Cübbeli Ahmet, canlı yayında gündem olacak açıklamalar yaptı: İdam getirilsin, bunları Sultan Ahmet'te sallandıracaksın
23:03 Tecrübeli hoca Hamza Hamzaoğlu maç sonu istifa sinyali: Bir şeyler yolunda gitmiyorsa, bize düşen bir görev varsa da bunu çekinmeden yaparız
22:49 Meteoroloji hava tahmin raporunu yayınladı! İstanbul dahil birçok ilde 3 gün boyunca kuvvetli sağanak yağacak
22:44 Ulusal Kanal'a konuk olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: Hayal satma peşinde değilim
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2022 01:40:14. #1.12#
SON DAKİKA: New York borsası, Rusya ile Ukrayna arasındaki tansiyonun etkisiyle düşüşle kapandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement