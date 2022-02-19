New York borsası, Rusya ile Ukrayna arasındaki tansiyonun etkisiyle düşüşle kapandı

New York borsası, devam eden jeopolitik risklerin etkisiyle haftanın son işlem gününü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 200 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,68 azalarak 34.079,18 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,72 azalışla 4.348,87 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,23 kayıpla 13.548,07 puana indi.

Rusya ile Ukrayna arasında devam eden gerilim, piyasaları olumsuz etkilemeyi sürdürdü.

Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki sözde yönetimler, bölgedeki sivillerin Rusya'ya tahliye edileceklerini açıkladı.

Yükselen enflasyona karşı ABD Merkez Bankasının (Fed) parasal sıkılaşma planına ilişkin endişeler de piyasaların odağındaki yerini korurken, Fed yetkililerinin para politikasına yönelik değerlendirmeleri takip edildi.

Chicago Fed Başkanı Charles Evans, yüksek enflasyonun Fed'in para politikasını önemli ölçüde yeniden konumlandırmasını gerektirdiğini ancak bunun ekonomiyi kısıtlayacak ve istihdama zarar verecek kadar olmadığını ifade etti.

New York Fed Bankası Başkanı John Williams ise Fed'in faiz artırım döngüsünü büyük bir hamleyle başlatmasına çok az ihtiyaç olduğunu, bunun yerine bankanın faizleri "sürekli" artırması ve gerekirse hızı ayarlaması gerektiğini savundu.