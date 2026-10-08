New York borsası tahvil baskısıyla düştü, Dow Jones 300 puanı aşan kayıpla geriledi - Son Dakika
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New York borsası tahvil baskısıyla düştü, Dow Jones 300 puanı aşan kayıpla geriledi

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ABD'de tahvil piyasasındaki baskı New York borsasının günü düşüşle kapatmasına yol açtı. Dow Jones 300 puanın üzerinde değer yitirerek yüzde 0,66 düşüşle 51.179,87 puana inerken, 10 yıllık hazine tahvili faizi yüzde 5,36 ile Nisan 2002'den bu yana en yüksek seviyesini gördü.

New York borsası, tahvil piyasasındaki baskının devam etmesiyle günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 300 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,66 azalarak 51.179,87 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,22 azalışla 7.801,77 puana, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,22 kayıpla 27.538,69 puana indi.

Tahvil piyasasındaki hareketlilik yatırımcıların odağında yer alırken, pay piyasalarında negatif bir seyir izlendi.

ABD'nin 10 yıllık hazine tahvilinin faizi gün içinde yüzde 5,36 ile Nisan 2002'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü. 30 yıllık tahvil faizi de yüzde 5,73 ile Mayıs 2002'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

10 yıllık tahvil faizi, ABD Hazinesi'nin düzenlediği 39 milyar dolarlık tahvil ihalesinin güçlü taleple karşılanmasının ardından yükselişini sınırlayarak yüzde 5,28 seviyesine geriledi.

Brent petrolün varil fiyatı ise arz endişelerinin sürmesiyle 100 dolar seviyesinde seyretti.

Analistler, petrol fiyatlarındaki yüksek seyrin enflasyon endişelerini canlı tuttuğunu ve merkez bankalarının faiz oranlarını daha uzun süre yüksek seviyelerde tutabileceğine ilişkin beklentileri desteklediğini belirtti.

Öte yandan ABD Merkez Bankası (Fed) 25 baz puanlık faiz artırımına gidilen eylül toplantısının tutanaklarını yayımladı.

Bankanın tutanakları, yıl sonuna kadar politika faizinde bir artışa daha gidilmesinin muhtemel olduğunu ortaya koydu.

Veri tarafında ise Mortgage Bankalar Birliğinin (MBA) açıkladığı veriler, yükselen tahvil faizlerinin mortgage (konut kredisi) faizlerine de yansıdığını gösterdi.

Buna göre, ABD'de 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı geçen hafta yüzde 7,49'a yükselerek yaklaşık 3 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Ayrıca New York Fed'in Tüketici Beklentileri Anketi'nin eylül sonuçları, ABD'de tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisinin eylülde yüzde 3,9'a çıkarak Mayıs 2023'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştığını ortaya koydu.

Kaynak: AA
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