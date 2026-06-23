New York Borsası Teknoloji Hisselerinde Düşüşle Başladı

NEW New York borsası, teknoloji hisselerindeki satış dalgasıyla güne düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,04 azalarak 51.735,64 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,42 azalışla 7.366,51 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 2,36 kayıpla 25.549,76 puana indi.

Teknoloji hisselerindeki satış dalgasının ivme kazanmasıyla pay piyasalarında açılışta negatif seyir izlendi.

Analistler, piyasalarda ikinci çeyreğin başlarında Orta Doğu'daki ateşkes ve sonrasında yaşanan güçlü yükselişin ardından yapay zeka bağlantılı hisselerdeki aşırı değerlemelere ilişkin kaygıların yeniden gündeme geldiğini belirtti.

ABD Merkez Bankasının (Fed) geçen haftaki şahin politika mesajlarını anımsatan analistler, Fed'in olası faiz artırımlarına ve şirketlerin borçlanma yoluyla finanse ettiği yapay zeka harcamalarının geri dönüşüne yönelik endişelerin de risk algısının yükselmesine neden olduğunu kaydetti.

SpaceX'in dün ilk teminatsız kıdemli tahvil satışını duyurması da yapay zeka ve teknoloji şirketlerinde borçlanma ve nakit ihtiyacı baskısının oluşabileceğine yönelik soru işaretlerini artırdı. Dün yüzde 16 azalışla en kötü günlük performansını kaydeden şirketin hisseleri, yeni işlem gününe de yüzde 2'den fazla azalışla başladı.

Alphabet'in hisseleri yüzde 2,6, Nvidia'nın hisseleri yüzde 3, Advanced Micro Devices'ın hisseleri yüzde 7,7, Intel'in hisseleri yüzde 8, Marvell Technology'nin hisseleri yüzde 9,4 ve Micron Technology'nin hisseleri yüzde 10,8 değer kaybetti.

Orta Doğu'daki gelişmeler de yakından takip edilirken, ABD Başkanı Donald Trump, İran tarafının nükleer programına yapılacak üst düzey denetlemelere "tam ve eksiksiz razı olduğunu" vurguladı.

İran tarafının buna razı olmadığı bir senaryoda müzakerelerin bitmiş olacağını belirten Trump, "İran'ın verdiği bu ve diğer önemli tavizlere dayanarak Hürmüz Boğazı'nın açık kalmasına ve deniz ablukasının artık uygulanmamasına izin vermeyi kabul ettim." ifadelerini kullandı.