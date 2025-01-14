New York Borsası Üretici Enflasyonu ile Yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

New York Borsası Üretici Enflasyonu ile Yükseldi

New York borsası, düşük üretici enflasyonu verileri sonrası artış gösterdi; Dow Jones %0,16 yükseldi.

14.01.2025 19:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

NEW New York borsası, beklentilerin altında gelen üretici enflasyonu verileri sonrasında güne yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,16 artarak 42.366,42 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,39 artışla 5.859,27 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,63 kazançla 19.207,75 puana yükseldi.

Yatırımcılar, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde atacağı adımlara dair ipuçları için açıklanan verileri değerlendirirken, pay piyasaları yeni güne pozitif bir başlangıç yaptı.

Ülkede Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), Aralık 2024'te aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 3,3 artarak beklentilerin altında gerçekleşti.

Analistler, bugünkü ÜFE verilerinin yatırımcıların enflasyon ve Fed'in faiz oranlarını daha uzun süre yüksek tutacağı konusundaki endişelerini biraz hafiflettiğini belirterek, dikkatlerin yarın yayımlanacak tüketici enflasyonu raporuna çevrildiğini kaydetti.

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın gelecek hafta göreve başlayacağına işaret eden analistler, Trump yönetiminin tarifeleri uygulamaya yönelik kademeli bir yaklaşım düşündüğüne dair haberlerin de yatırımcılarda enflasyon görünümüne yönelik bir miktar rahatlama sağladığını ifade etti.

Ülkede 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi, ÜFE verilerinin yayımlanması sonrasında yüzde 4,76'ya kadar geriledi. Dolar endeksi de 109,45'e düşmesine rağmen, 2022 sonlarından bu yana gördüğü en yüksek seviyeye yakın seyretmeye devam etti.

Kurumsal tarafta, yarın bilançolarını açıklayacak bankalardan JPMorgan Chase'in hisseleri yüzde 0,5, Wells Fargo'nun hisseleri yüzde 0,7, Citi'nin hisseleri yüzde 1 ve Goldman Sachs'ın hisseleri yüzde 1,4 yükseldi.

Kaynak: AA

Dow Jones, Ekonomi, Finans, Borsa, Fed, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi New York Borsası Üretici Enflasyonu ile Yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:12 Tekelleşme tartışmalarına Şafak Sezer de katıldı: Onların suyu ısındı, yakında ortaya çıkacaklar Tekelleşme tartışmalarına Şafak Sezer de katıldı: Onların suyu ısındı, yakında ortaya çıkacaklar
22:59 Netanyahu pes etti: Gazze’de ateşkes artık an meselesi Netanyahu pes etti: Gazze'de ateşkes artık an meselesi
22:30 Bir gün önce taşındıkları evde annesini göğsünden bıçaklanmış halde buldu Bir gün önce taşındıkları evde annesini göğsünden bıçaklanmış halde buldu
21:39 Küle dönen Los Angeles’ı bekleyen yeni tehlike: Zehir karışmış olabilir Küle dönen Los Angeles'ı bekleyen yeni tehlike: Zehir karışmış olabilir
19:34 Rusya’dan PKK’ya dikkat çeken mesaj: Türkiye buna asla izin vermez Rusya'dan PKK'ya dikkat çeken mesaj: Türkiye buna asla izin vermez
09:27 Boş arazide ağzında cerrahi maske olan ceset bulundu Boş arazide ağzında cerrahi maske olan ceset bulundu
09:27 Sözleriyle gündem olan Mourinho’nun şimdi de oturuş şekline tepki yağıyor Sözleriyle gündem olan Mourinho'nun şimdi de oturuş şekline tepki yağıyor
09:20 AK Partili eski vekil erken seçim için tarih verdi AK Partili eski vekil erken seçim için tarih verdi
09:17 Fatih Terim’in takımında ayrılık Fatih Terim'in takımında ayrılık
08:57 Menzil Cemaati’nde taşlı sopalı inşaat kavgası Menzil Cemaati'nde taşlı sopalı inşaat kavgası
08:55 Trump açık açık uyardı: İsrail ve Hamas anlaşamazsa çok büyük sıkıntılar yaşanacak Trump açık açık uyardı: İsrail ve Hamas anlaşamazsa çok büyük sıkıntılar yaşanacak
08:42 Kostic’in pozisyonu penaltı mı değil mi Yorumcular 1 saniye bile düşünmeden görüş belirtti Kostic'in pozisyonu penaltı mı değil mi? Yorumcular 1 saniye bile düşünmeden görüş belirtti
08:06 Edirne ve Kırklareli’nde okullara kar tatili Edirne ve Kırklareli'nde okullara kar tatili
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2025 04:50:46. #1.12#
SON DAKİKA: New York Borsası Üretici Enflasyonu ile Yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.