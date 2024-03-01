New York borsası haftanın son işlem gününe yatay seyirle başladı.
Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,02 azalışla 38.989,51 puana geriledi.
S&P 500 endeksi yüzde 0,04 artışla 5.098,51 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,11 artarak 16.109,83 puana çıktı.
ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki yavaşlamanın devam ettiğini gösteren verilerin ardından dün pozitif seyrin hakim olduğu pay piyasalarında bugün açılışta yatay bir seyir izlendi.
Ülkede dün açıklanan ve Fed'in enflasyona ilişkin yakından takip ettiği verilerin başında gelen çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi, ocakta beklentiler dahilinde aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 2,8 artmıştı. Endeksteki değişim yıllık bazda Mart 2021'den bu yana en düşük artış olarak kayıtlara geçmişti.
Yatırımcıların enflasyonist baskılara ilişkin endişelerinin bir miktar hafiflemesini sağlayan veri, Fed'in yılın ilk yarısında faiz indirimlerine başlayabileceğine dair beklentileri de kuvvetlendirdi.
Enflasyon baskılarının nispeten yavaşladığına işaret eden veriler sonrası dün düşüş kaydeden ABD'nin 10 yıllık hazine tahvil faizi bugün yaklaşık 4 baz puan artışla yüzde 4.29'a tırmandı.
Analistler, ABD'de bugün ise imalat sektörünün durumuna ilişkin bilgi sağlayacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirtti.
Kurumsal tarafta ise ocak ayı sonunda yayımladığı bilançosunda sürpriz zarar açıklamasından bu yana yüzde 50'nin üzerinde değer kaybeden New York Community Bank'ın hisseleri, bankanın dün Üst Yönetici (CEO) değişikliğine gitmesi ve iç kontrollerindeki sorunları açıklaması sonrası yüzde 24'ün üzerinde düştü.
Son Dakika › Ekonomi › New York Borsası Yatay Seyirle Başladı - Son Dakika
İzmir Ticaret Odası (İZTO), Türkiye genelinde kayıt dışı olarak çalışan 300 bine yakın balıkçı için harekete geçti. Balıkçıların Sosyal Güvenlik Kurumuna kayıt edilebilmesi için devletten teşvik beklediklerini ifade eden İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi ve İzmir Balıkçılık Çalışma Komitesi Başkanı Şahin Çakan, sektörün en önemli sorununun kısa sürede çözüme kavuşacağına inandıklarını belirtti. Balıkçılık sektörü, kayıt dışı çalışmanın önüne geçmek için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından destek talep etti.
Amasya'nın Taşova ilçesinde hayvancılık yapan Hasan Dönmez, köylerine yapılmak istenen organize sanayi bölgesine tepki gösterdi. Dönmez, yetkililerin kendilerini ziyaret etmediklerini ve sorunlarına çözüm bulmadıklarını belirterek eleştirilerde bulundu.
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde yapılan operasyonda, çeşitli markaların ambalajları taklit edilerek piyasaya sürülmek üzere planlanan bir depoda 20 ton sahte çamaşır ve bulaşık deterjanı ile elektronik doldurma ve etiketleme makinesi ele geçirildi. Operasyonda, depoda bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, OYAK'ın 63. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mektubu gönderdi. Güler, OYAK'ın TSK personeline sağladığı destek ve ülke ekonomisine katkılarından bahsederek, kurumun başarıyla çalışmalarını sürdüreceğine inancını dile getirdi.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Avrupa Birliği ve ABD'ye yönelik ihracatta çevre dostu üretimin önemini vurgulayarak, yenilenebilir enerji üretim kooperatiflerinin kurulmasını desteklediklerini belirtti. Bolat, İOSB'nin Türkiye'nin en büyük organize bölgesi olduğunu ve yenilenebilir enerji alanını dikkate almalarını tavsiye ettiklerini söyledi. Ayrıca, Türkiye'nin ihracatının arttığını ve ithalatında ciddi bir azalış trendi olduğunu da belirtti.
Bugün gerçekleştirilen Hac ve Umre Fonu Çalıştayı'na kamu, özel sektör ve akademik çevreden çok sayıda isim katıldı. Çalıştay, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi, Diyanet İşleri Başkanlığı ve İbn Haldun Üniversitesi işbirliği ile düzenlendi. Çalıştayda, Hac ve Umre Fonu'nun hayata geçirilmesi amacıyla yapılan öneri modeli ve fıkhi, uygulama, teknik ve hukuki boyutları ele alındı. İlgili kurumlar açısından yol gösterici bir belge oluşturmak amacıyla çalıştayın sonuçları rapor haline getirilecek.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İOSB Kooperatif Başkanları ve İş Adamları Buluşması'nda yaptığı konuşmada, esnafa sağlanan finansman desteğinin 750 bin liraya yükseltildiğini ve kadın kooperatiflerine verilen desteğin artırıldığını açıkladı. Bakan Bolat, ayrıca Türkiye'nin büyüme oranının 37 gelişmiş ülke arasında 2. sıraya yükseldiğini belirtti.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret ederek yaptığı konuşmada, Türkiye'nin istikrarlı bir şekilde büyüme ve kalkınma sürecini sürdürdüğünü ve halkın alım gücünün artarak devam ettiğini belirtti. Tunç, ülkenin zorlu bir dönemden geçtiğini ancak pandemi ve depremler gibi olumsuz etkenlere rağmen toparlanma sürecinde olduklarını ifade etti. Ayrıca, iş dünyasının ülkenin gelişmesinde önemli bir rol oynadığını vurgulayan Tunç, Kastamonu'nun İstinaf Mahkemesi talebini değerlendireceklerini söyledi.
Van'da düzenlenen 8. Yöresel Ürünler ve Hediyelik Eşya Fuarı, ziyaretçilere kapılarını açtı. Fuarda 81 ilden farklı tat ve renklerin sergilendiği belirtildi.
Gölbaşı Mavi Göl Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Ramazan Efşi ve diğer kooperatif üyeleri, ilçe merkezinde konvoy yaparak basın açıklaması yaptı. Açıklamada, kooperatifin ilerlememesi ve deprem sonrası yaşanan sıkıntılar dile getirilerek, yetkililerden destek istendi.
Sizin düşünceleriniz neler ?