New York Borsası Yatay Seyirle Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

New York Borsası Yatay Seyirle Başladı

New York borsası, şirket bilançoları takip edilirken güne yatay seyirle başladı. ABD'de bilanço sezonu yoğunlaşırken pay piyasalarında yeni işlem gününün açılışında yatay bir seyir izlendi. Analistler, şirketlerin bilançoların hisse ve sektör bazlı oynaklığını artırabileceğini belirtti. Bilançosunu bugün açıklayan firmalardan Coca-Cola'nın hisseleri, şirketin finansal sonuçlarının yılın ikinci çeyreğinde beklentileri aşması ve bu yıla ilişkin gelir tahminleri yükseltmesi sonrası yüzde 1'in üzerinde değer kazandı. Danaher'in hisseleri güçlü gelen finansal sonuçlarının etkisiyle yüzde 6'nın üzerinde artarken, Philip Morris International'ın hisseleri, şirketin karının üç aylık dönemde yüzde 34 artmasının ardından yüzde 3'ün üzerinde yükseldi. Lockheed Martin'in hisseleri de finansal sonuçlarının beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi sonrası yüzde 2'nin üzerinde değer kazandı. Comcast'in hisseleri bilançosundan alınan karışık sinyaller nedeniyle yüzde 4'ün üzerinde değer kaybederken, UPS'in hisseleri ise şirketin gelir ve karının ikinci çeyrekte beklentilerin altında kalması sonrası yüzde 12'nin üzerinde düştü. Analistler, ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla ile büyük teknoloji şirketlerinden Alphabet'in piyasaların kapanmasının ardından açıklanacak bilançolarının yatırımcıların odağında olduğunu belirtti.

23.07.2024 17:10
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New York borsası, şirket bilançoları takip edilirken güne yatay seyirle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,07 artarak 40.443,73 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,02 artışla 5.565,30 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,14 artarak 17.982,74 puana tırmandı.

ABD'de bilanço sezonu yoğunlaşırken pay piyasalarında yeni işlem gününün açılışında yatay bir seyir izlendi.

Analistler, şirketlerin bilançoların hisse ve sektör bazlı oynaklığını artırabileceğini belirtti.

Bilançosunu bugün açıklayan firmalardan Coca-Cola'nın hisseleri, şirketin finansal sonuçlarının yılın ikinci çeyreğinde beklentileri aşması ve bu yıla ilişkin gelir tahminleri yükseltmesi sonrası yüzde 1'in üzerinde değer kazandı.

Danaher'in hisseleri güçlü gelen finansal sonuçlarının etkisiyle yüzde 6'nın üzerinde artarken, Philip Morris International'ın hisseleri, şirketin karının üç aylık dönemde yüzde 34 artmasının ardından yüzde 3'ün üzerinde yükseldi.

Lockheed Martin'in hisseleri de finansal sonuçlarının beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi sonrası yüzde 2'nin üzerinde değer kazandı.

Comcast'in hisseleri bilançosundan alınan karışık sinyaller nedeniyle yüzde 4'ün üzerinde değer kaybederken, UPS'in hisseleri ise şirketin gelir ve karının ikinci çeyrekte beklentilerin altında kalması sonrası yüzde 12'nin üzerinde düştü.

Analistler, ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla ile büyük teknoloji şirketlerinden Alphabet'in piyasaların kapanmasının ardından açıklanacak bilançolarının yatırımcıların odağında olduğunu belirtti.

Kaynak: AA

Lockheed Martin, Philip Morris, Alphabet, New York, Comcast, Danaher, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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