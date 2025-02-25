New York Borsası Yatay Seyirle Başladı

Ekonomi

NEW New York borsası güne yatay seyirle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,11 artarak 43.509,74 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yatay seyirle 5.982,73 puan olurken, Nasdaq endeksi yüzde 0,23 azalışla 19.242,61 puana geriledi.

ABD yönetiminin izlediği ticaret politikasına yönelik belirsizlikler fiyatlamaları zorlaştırmaya devam ederken, pay piyasalarında açılışta yatay seyir izlendi.

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın 30 gün süreyle ertelenen Kanada ile Meksika'ya yönelik tarifelerin "zamanında ve planlandığı şekilde ilerlediğini" ifade etmesinin ticaret savaşı endişelerini artırdığını belirtti.

ABD yönetiminin Çin'e çip ihracatına yönelik daha fazla kısıtlama planladığına dair haber sonrasında da Nvidia'nın hisseleri yüzde 1'den fazla geriledi.

Çip şirketlerinden Broadcom ve Advanced Micro Devices ile çip donanımı üreticisi Lam Research'ün hisseleri de yüzde 1 civarında değer kaybetti.

Analistler, Nvidia'nın yarın açıklanacak finansal sonuçlarının yatırımcıların odağında bulunduğunu ifade ederek, sektör bazlı oynaklığın artabileceğini söyledi.

Cuma günü yayımlanacak kişisel tüketim harcamaları verilerinin de beklendiğine işaret eden analistler, söz konusu verinin ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerinin zamanlamasına yönelik fiyatlamaları etkileyebileceğini vurguladı.

Bugün bilançosunu açıklayan ABD'li inşaat ve ev malzemeleri satıcısı Home Depot'un hisseleri, şirketin geliri ile karının beklentileri aşması sonrasında yüzde 2'nin üzerinde artış gösterdi.

Öte yandan, küresel ekonomideki belirsizlikler nedeniyle Bitcoin'in fiyatı, yüzde 6'dan fazla gerilerken, kripto ile ilişkili hisselerde de düşüş yaşandı. Coinbase'in hisseleri yüzde 3'ten fazla, MicroStrategy'nin hisseleri yüzde 5'e yakın değer kaybetti.