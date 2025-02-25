New York Borsası Yatay Seyirle Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

New York Borsası Yatay Seyirle Başladı

Dow Jones artarken, S&P 500 yataylandı, Nasdaq düştü. Ticaret belirsizlikleri fiyatları etkiliyor.

25.02.2025 18:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

NEW New York borsası güne yatay seyirle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,11 artarak 43.509,74 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yatay seyirle 5.982,73 puan olurken, Nasdaq endeksi yüzde 0,23 azalışla 19.242,61 puana geriledi.

ABD yönetiminin izlediği ticaret politikasına yönelik belirsizlikler fiyatlamaları zorlaştırmaya devam ederken, pay piyasalarında açılışta yatay seyir izlendi.

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın 30 gün süreyle ertelenen Kanada ile Meksika'ya yönelik tarifelerin "zamanında ve planlandığı şekilde ilerlediğini" ifade etmesinin ticaret savaşı endişelerini artırdığını belirtti.

ABD yönetiminin Çin'e çip ihracatına yönelik daha fazla kısıtlama planladığına dair haber sonrasında da Nvidia'nın hisseleri yüzde 1'den fazla geriledi.

Çip şirketlerinden Broadcom ve Advanced Micro Devices ile çip donanımı üreticisi Lam Research'ün hisseleri de yüzde 1 civarında değer kaybetti.

Analistler, Nvidia'nın yarın açıklanacak finansal sonuçlarının yatırımcıların odağında bulunduğunu ifade ederek, sektör bazlı oynaklığın artabileceğini söyledi.

Cuma günü yayımlanacak kişisel tüketim harcamaları verilerinin de beklendiğine işaret eden analistler, söz konusu verinin ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerinin zamanlamasına yönelik fiyatlamaları etkileyebileceğini vurguladı.

Bugün bilançosunu açıklayan ABD'li inşaat ve ev malzemeleri satıcısı Home Depot'un hisseleri, şirketin geliri ile karının beklentileri aşması sonrasında yüzde 2'nin üzerinde artış gösterdi.

Öte yandan, küresel ekonomideki belirsizlikler nedeniyle Bitcoin'in fiyatı, yüzde 6'dan fazla gerilerken, kripto ile ilişkili hisselerde de düşüş yaşandı. Coinbase'in hisseleri yüzde 3'ten fazla, MicroStrategy'nin hisseleri yüzde 5'e yakın değer kaybetti.

CoinTR’den 1.000 TL Hediye! Hemen Üye Ol, Kolayca Kazanmaya Başla! Şimdi Katıl! Reklam Reklamdır
Kaynak: AA

Teknoloji, Dow Jones, Ekonomi, Finans, Borsa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi New York Borsası Yatay Seyirle Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:36 Gürsel Tekin: Türkiye’nin milletin gündemiyle meşgul olabilecek bir siyasi partiye ihtiyacı var Gürsel Tekin: Türkiye'nin milletin gündemiyle meşgul olabilecek bir siyasi partiye ihtiyacı var
18:06 Anne babalar dikkat Bakanlık tek tek ifşa etti, çocuklarınıza bu ürünleri sakın almayın Anne babalar dikkat! Bakanlık tek tek ifşa etti, çocuklarınıza bu ürünleri sakın almayın
16:55 Başvuru için son 3 gün Bunu yapmayanlar bayram ikramiyesi alamayacak Başvuru için son 3 gün! Bunu yapmayanlar bayram ikramiyesi alamayacak
16:51 Küçük çocuğu öldüresiye dövdüler, görüntüleri paylaşınca canından oldu Küçük çocuğu öldüresiye dövdüler, görüntüleri paylaşınca canından oldu
15:13 Siyaset arenası karışacak AK Parti’ye transfer olan Serap Yazıcı önce CHP’nin kapısı çalmış Siyaset arenası karışacak! AK Parti'ye transfer olan Serap Yazıcı önce CHP'nin kapısı çalmış
07:38 Sigaraya 5 liralık yeni zam yolda Sigaraya 5 liralık yeni zam yolda
07:24 Kulisler yangın yeri: AK Parti’de asıl hedef 360 vekille seçim kararı çıkarmak Kulisler yangın yeri: AK Parti'de asıl hedef 360 vekille seçim kararı çıkarmak
07:22 Maydonoz Döner operasyonunda mahkemeden ilk karar Tutuklananlar arasında hakimler de var Maydonoz Döner operasyonunda mahkemeden ilk karar! Tutuklananlar arasında hakimler de var
01:40 Acun Ilıcalı: Biz arı kovanına çomağı soktuk Acun Ilıcalı: Biz arı kovanına çomağı soktuk
01:19 ’’Trump Dedeağaç askeri üssünü kapatma emri verdi’’ iddiasına ABD’den yalanlama ''Trump Dedeağaç askeri üssünü kapatma emri verdi'' iddiasına ABD'den yalanlama
00:43 ’’Maymun’’ benzetmesi başını yaktı Galatasaray, Mourinho hakkında suç duyurusunda bulunacak ''Maymun'' benzetmesi başını yaktı! Galatasaray, Mourinho hakkında suç duyurusunda bulunacak
00:29 ’’Mourinho ağlamaya devam etsin’’ demişti Acun Ilıcalı’dan Okan Buruk’a zehir zemberek sözler ''Mourinho ağlamaya devam etsin'' demişti! Acun Ilıcalı'dan Okan Buruk'a zehir zemberek sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2025 19:15:38. #1.11#
SON DAKİKA: New York Borsası Yatay Seyirle Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.