New York borsası resesyon korkularıyla düşüşle kapandı - Son Dakika
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New York borsası resesyon korkularıyla düşüşle kapandı

23.09.2022 23:36
New York borsası resesyon korkularıyla düşüşle kapandı

New York borsası, yüksek enflasyon karşısında artan faiz oranlarının ekonomileri resesyona sürükleyeceğine dair endişelerle haftanın son işlem gününü sert düşüşle tamamladı.

New York borsası, yüksek enflasyon karşısında artan faiz oranlarının ekonomileri resesyona sürükleyeceğine dair endişelerle haftanın son işlem gününü sert düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 500 puana yakın değer kaybetti ve yüzde 1,62 azalışla 29.590,41 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,72 azalarak 3.693,24 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,80 kayıpla 10.867,93 puana indi.

Merkez bankalarının "şahin" politika adımlarının devam etmesi ve artan resesyon endişeleriyle endeksler, gün boyu negatif seyir izledi.

ABD Merkez Bankasının (Fed) arka arkaya 3'üncü kez 75 baz puanlık faiz artırımına gitmesi, resesyon kaygılarının derinleşmesini beraberinde getirdi.

Resesyon korkularıyla tahvil piyasalarında da satışlar hızlanırken ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3,81 seviyelerine kadar yükselmesinin ardından yüzde 3,69'a geriledi.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), eylülde aylık bazda 0,3 puan artışla 51,8'e çıkarak piyasa beklentilerinin aksine yükseliş gösterdi. Ülkede hizmet sektörü PMI ise eylülde geçen aya göre 5,5 puan artarak 49,2'ye çıkmasına rağmen 50'nin altında kalarak hizmet sektöründeki daralmanın devam ettiğini gösterdi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi New York borsası resesyon korkularıyla düşüşle kapandı - Son Dakika

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