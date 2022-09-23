New York borsası resesyon korkularıyla düşüşle kapandı

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), eylülde aylık bazda 0,3 puan artışla 51,8'e çıkarak piyasa beklentilerinin aksine yükseliş gösterdi. Ülkede hizmet sektörü PMI ise eylülde geçen aya göre 5,5 puan artarak 49,2'ye çıkmasına rağmen 50'nin altında kalarak hizmet sektöründeki daralmanın devam ettiğini gösterdi.

Kaynak: AA

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