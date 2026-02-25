New York Borsası Yükseldi

NEW New York borsası günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,76 artarak 49.174,50 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,77 artışla 6.890,07 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,05 yükselişle 22.863,68 puana ulaştı.

Tarife belirsizlikleri ve yapay zekaya yönelik endişelerle haftaya düşüşle başlayan pay piyasalarında, yazılım hisselerindeki yükselişin desteğiyle yeni işlem gününde pozitif seyir izlendi.

Analistler, yatırımcıların yapay zekanın bazı sektörlere getireceği yıkıma ilişkin endişelerinin bir miktar azaldığını belirtti.

Geçen hafta Yüksek Mahkemenin, ABD Başkanı Donald Trump'ın bazı gümrük vergilerini dayandırdığı Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası'nın (IEEPA) başkana tarife koyma yetkisi vermediğine hükmetmesi sonrasında, Trump'ın 1974 Ticaret Yasası'nın 122. bölümü uyarınca uygulanacağını duyurduğu tüm ülkelere yüzde 10 küresel gümrük vergisi, 24 Şubat itibarıyla yürürlüğe girdi.

Trump'ın bu tarifeleri yüzde 15'e çıkaracağını belirtmesine karşın konuya dair karar henüz resmileşmedi.

Ayrıca yasaya aykırı bulunan tarifelerin iadesiyle ilgili adım atan ABD merkezli kargo ve lojistik şirketi FedEx, gümrük vergilerinin geri ödenmesi talebiyle federal hükümete dava açtı.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de S&P Cotality Case-Shiller Ulusal Konut Fiyat Endeksi, geçen yıl aralıkta yıllık bazda yüzde 1,3 artarak konut fiyatlarının artış hızının yavaşladığını gösterdi.

Ülkede Conference Board Tüketici Güven Endeksi de şubatta 91,2'ye çıkarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Kurumsal tarafta, Meta ile altyapı işbirliğine yönelik çok yıllık bir anlaşma imzalayan AMD'nin hisseleri yüzde 9'a yakın değer kazandı.

Pazartesi yapay zekaya yönelik endişelerle sert düşen IBM'in hisselerindeki yaklaşık yüzde 3'lük toparlanma da Dow Jones endeksinin yükselişine katkı yaptı.

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, ekonomiyi canlandırmak için daha fazla faiz indirimi yapmadan önce enflasyonun yüzde 2 hedefine geri döndüğünden emin olmaları gerektiğini belirtti.