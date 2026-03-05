New York Borsası Yükseldi - Son Dakika
New York Borsası Yükseldi

05.03.2026 01:10
New York Borsası, Orta Doğu'daki çatışmalara rağmen yükselişle kapanarak pozitif bir seyir izledi.

New York borsası, Orta Doğu'da devam eden çatışmalara ilişkin haber akışı takip edilirken günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 200 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,49 artarak 48.739,41 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,78 artışla 6.869,50 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,29 kazançla 22.807,48 puana yükseldi.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ve İran'ın misillemeleri sürerken pay piyasalarında petrol fiyatlarındaki yükselişin yavaşlaması ve beklenenden iyi gelen ekonomik verilerle pozitif bir seyir izlendi.

Endekslerdeki yukarı yönlü harekette, New York Times'ın "İran İstihbarat Bakanlığı yetkililerinin saldırıların başlamasından bir gün sonra çatışmayı sona erdirme şartlarını görüşmek üzere CIA ile dolaylı yollardan iletişime geçtiği" yönündeki haberi etkili oldu.

Ancak İran hükümetinin İstihbarat Bakanlığının müzakere için CIA ile temas kurduğuna dair haberi yalanladığı bildirildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın küresel ticaret için önemli bir güzergah olan Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerin devam edebilmesine yönelik attığı adımlar da piyasalardaki pozitif seyri destekledi.

Trump, 3 Mart'ta yaptığı açıklamada, Körfez'den geçen tüm deniz ticaretinin, özellikle de enerjinin, finansal güvenliği için çok makul bir bedelle siyasi risk sigortası ve teminat sağlanması talimatı verdiğini, gerekirse ABD donanmasının Hürmüz Boğazı'ndan geçen tankerlere refakat etmeye başlayacağını duyurmuştu.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent de dün CNBC televizyonuna verdiği röportajda Washington yönetiminin küresel ticaret ve enerji piyasalarını doğrudan etkileyecek yeni hamleler açıklayacağını söyledi.

Basra Körfezi'nde petrol sevkiyatının sürmesini amaçlayan bir dizi önlemin hayata geçirileceğini dile getiren Bessent, bölgedeki jeopolitik gerilimlerin enerji koridorlarını tehdit etmesine izin vermeyeceklerini ve küresel petrol sevkiyatının kritik noktası olan Hürmüz Boğazı için Washington'ın hazırda beklediğini ifade etti.

Trump yönetiminin bu açıklamaları, Tahran yönetiminin Hürmüz Boğazı'nı geçişlere kapatma ve geçmeye çalışan gemilere saldırma tehdidinin ardından geldi.

Bu gelişmelerle hafta başından bu yana petrol fiyatlarında yaşanan yükseliş hız kesti. Brent petrolün varil fiyatı, TSİ 00.20 itibarıyla yüzde 0,9 artışla 82,2 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili de yüzde 1,5 artarak 75,7 dolardan alıcı buldu.

Piyasalarda "korku endeksi" olarak bilinen ve S&P 500'deki dalgalanmayı gösteren VIX Endeksi de art arda dört günlük yükselişinin ardından yüzde 10'luk düşüşle 21,2 seviyesine geriledi.

???????Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de cuma günü yayımlanacak tarım dışı istihdam raporu öncesi iş gücü piyasasına ilişkin açıklanan veriler ülkede özel sektör istihdamının şubatta beklentilerin üzerinde arttığını gösterdi.

ADP Araştırma Enstitüsünün açıkladığı verilere göre, ABD'de özel sektör istihdamı şubatta 63 bin kişi ile geçen yıl temmuz ayından bu yana en yüksek artışı kaydetti.

Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) tarafından açıklanan hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) de şubatta 56,1 değeriyle beklentilerin üzerinde gerçekleşirken Temmuz 2022'den bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Para politikası cephesinde de Orta Doğu'da devam eden çatışmanın ABD Merkez Bankasının (Fed) politika kararları için görünümü daha da karmaşık hale getirebileceğinden endişe duyulurken, banka Amerikan ekonomisindeki mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı "Bej Kitap" raporunun şubat sayısını yayımladı.

Raporda, genel ekonomik faaliyetin 12 Fed bölgesinin 7'sinde "hafif ila orta" düzeyde arttığı, faaliyetlerin yatay seyrettiğini ya da düştüğünü bildiren bölge sayısının ise 4'ten 5'e yükseldiği belirtildi.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Ekonomi, Enerji, Finans

