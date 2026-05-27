New York Borsası Yükseldi, Petrol Fiyatları Düşüşte

27.05.2026 23:50
ABD ve İran arasında anlaşma umudu ile New York borsası rekor kapanış yaptı, petrol fiyatları düştü.

NEW New York borsası, ABD ve İran arasında anlaşma sağlanabileceğine yönelik iyimserlikle günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,36 artarak 50.644,28 puana ulaştı. S&P 500 endeksi yüzde 0,02 artışla 7.520,36 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,07 kazançla 26.674,73 puana çıktı. Üç endeks de kapanış rekorlarını tazeledi.

ABD ile İran arasında uzlaşmaya varılabileceğine dair umutlarla petrol fiyatları düşerken, pay piyasalarında pozitif seyir izlendi.

İran'ın ABD ile yapılacak anlaşma kapsamında Hürmüz Boğazı'ndaki ticari trafiği bir ay içinde savaş öncesi seviyelere geri döndüreceğine yönelik haber, petrol fiyatlarındaki düşüşü hızlandırdı. Ancak Beyaz Saray, söz konusu haberi yalanladı.

Brent petrolün vadeli varili TSİ 23.00 itibarıyla yüzde 4,6 azalışla 94,99 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili de yüzde 4,7 azalarak 89,45 dolardan alıcı buldu.

ABD Başkanı Donald Trump da Kabine Toplantısı'nda, jeopolitik konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Trump, İran'ın anlaşma konusunda istenen noktaya gelmemesi halinde "saldırılara yeniden başlamak zorunda kalınabileceğini" belirtti. İran'ın ABD ile bir anlaşma yapma konusunda "çok kararlı" olduğunu ifade eden Trump, "Şu ana kadar bundan (gelinen noktadan) memnun değiliz, ama olacağız." dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da İran ile süren görüşmeler hakkında, "Sanırım bazı ilerlemeler ve ilgi var, önümüzdeki birkaç saat ve gün içinde ilerleme kaydedilip kaydedilemeyeceğini göreceğiz." şeklinde konuştu.

Rubio, ABD yönetiminin sorunun çözümü konusunda diplomasiyi öncelediğini, ancak bu şekilde sonuç alınamazsa ellerinde başka seçeneklerin de bulunduğunu vurguladı.

Analistler, ateşkesin kırılgan durumuna rağmen Washington ile Tahran yönetimlerinin bir anlaşmaya varabileceğine dair temkinli iyimserliğin sürdüğünü ifade etti.

Dün hisseleri yüzde 19'dan fazla değer kazanan ve piyasa değeri 1 trilyon doları aşan Micron Technology bugün de yüzde 3,6 artış gösterdi.

Ancak çip hisselerindeki son yükseliş, Qualcomm'un hisselerindeki yüzde 6,2, Intel'in hisselerindeki yüzde 1,4 ve Nvidia'nın hisselerindeki yüzde 1 azalışla bugün ivme kaybetti.

Bulut güvenlik şirketi Zscaler'ın hisseleri de mevcut çeyreğe ilişkin gelir tahmininin beklentilerin altında kalmasının ardından yaklaşık yüzde 32 değer kaybetti. Bu düşüş, diğer siber güvenlik şirketlerinin hisseleri üzerinde de baskı oluşturdu.

Palo Alto Networks'ün hisseleri yüzde 3'ten fazla ve CrowdStrike'ın hisseleri yüzde 4'e yakın geriledi.

Kaynak: AA

