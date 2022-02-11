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New York borsası yükselişle açıldı - Son Dakika

New York borsası yükselişle açıldı

11.02.2022 18:05
New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası, haftanın son işlem gününe hafif yükselişle başladı.

New York borsası, haftanın son işlem gününe hafif yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,19 artarak 35.309,25 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,22 artışla 4.513,80 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,34 artarak 14.234,04 puana tırmandı.

ABD'de dün beklentileri aşan enflasyon verisi sonrası sert düşüş gösteren endeksler, bugün açılışta pozitif bir seyir izledi.

Ülkede dün açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ocakta yıllık bazda yüzde 7,5 artarak beklentileri geride bırakırken, söz konusu yükseliş 1982'den bu yana en güçlü artışa işaret etti.

Enflasyonun beklentileri aşması sonrası ABD Merkez Bankası'nın (Fed) martta 50 baz puan faiz artıracağı olasılığı da arttı.

Bu gelişmelerle birlikte dün yüzde 2,05 ile Ağustos 2019'dan bu yana en yüksek seviyesine çıkan ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi bugün ise yüzde 2,01 seviyelerinde seyretti.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Enflasyon, Dow Jones, New York, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi New York borsası yükselişle açıldı - Son Dakika Ekonomi


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