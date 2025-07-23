New York Borsası Yükselişle Açıldı - Son Dakika
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Ekonomi

New York Borsası Yükselişle Açıldı

23.07.2025 17:10
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New York borsası, ABD-Japonya ticaret anlaşması sonrası artışla başladı. Dow Jones %0,36 yükseldi.

NEW New York borsası ticaret anlaşmaları iyimserliğiyle güne yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,36 artarak 44.661,12 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,27 artışla 6.326,90 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,35 kazançla 20.966,47 puana çıktı.

ABD ile Japonya'nın ticaret konusunda anlaşması sonrası pay piyasalarında açılışta pozitif seyir izlendi.

Anlaşmayı dün sosyal medya hesabından duyuran ABD Başkanı Donald Trump, Japonya'nın ABD'ye yüzde 15 gümrük vergisi ödeyeceğini bildirdi.

Söz konusu oranın daha önce duyurulan yüzde 25'lik tarifeden düşük olması piyasalardaki olumlu havayı destekledi.

Analistler, gelecek hafta ABD ve Çin'den yetkililerin Stockholm'de bir araya geleceğine işaret ederek, Avrupa Birliği (AB) ve diğer ticaret partneriyle de anlaşma sağlanabileceğine dair beklentilerin güçlendiğini belirtti.

ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick de Japonya ile yapılan anlaşmanın AB ile bir model olabileceğini söyledi.

Trump, bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda da Japonya'nın pazarını "ilk kez" ABD'ye açtığına dikkati çekerek, bunun gümrük vergileri kadar kar sağlayabileceğini kaydetti.

Büyük ülkeleri pazarlarını ABD'ye açmaya ikna edebilirse tarife uygulamalarından vazgeçebileceğini vurgulayan Trump, "Tarifelerin bir başka büyük gücü bu. Onlar olmadan ülkelerin pazarlarını açmasını sağlamak imkansız olurdu. Amerika'ya her zaman sıfır gümrük vergisi." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, "Bir ülke ancak pazarını açmayı kabul ederse gümrük vergilerini düşüreceğim. Aksi takdirde, çok daha yüksek gümrük vergileri uygulanacak." ifadesine yer verdi.

Bir başka paylaşımında da Trump, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'a yönelik şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizde konut sektörü, Jerome 'çok geç' Powell'ın faiz oranlarını düşürmeyi reddetmesi nedeniyle geride kalıyor. Faiz oranlarının çok yüksek olması nedeniyle aileler zarar görüyor ve hatta ülkemiz "çok geç' nedeniyle olması gerekenden daha yüksek bir faiz oranı ödemek zorunda kalıyor. Faiz oranlarımız şu anki seviyeden 3 puan daha düşük olmalı ve bu da bize ülke olarak yılda 1 trilyon dolar tasarruf sağlayacak. Fed'deki bu inatçı adam bunu anlamıyor, hiç anlamadı ve asla da anlamayacak. Yönetim Kurulu harekete geçmeli, ama bunu yapacak cesaretleri yok."

Bugün piyasalar kapandıktan sonra yayımlanacak "Muhteşem Yedili" şirketlerden Alphabet ile Tesla'nın bilançoları da piyasaların odağında yer alıyor.

Kaynak: AA

Dow Jones, Politika, Ekonomi, Japonya, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi New York Borsası Yükselişle Açıldı - Son Dakika

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