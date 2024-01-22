New York Borsası Yükselişle Başladı

NEW New York borsası, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi 50 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,15 artışla 37.919,55 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,3 artarak 4.853,42 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,54 kazançla 15.393,05 puana çıktı.

Geçen hafta teknoloji hisseleri öncülüğünde tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşan S&P 500 endeksi, bu haftanın ilk işlem gününün açılışında rekor tazeledi.

Analistler, bu hafta açıklanacak ABD'nin geçen yılın son çeyreğine dair büyüme verileri ile aralık ayına ilişkin kişisel tüketim harcamaları verilerinin ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin sinyaller verebileceğini belirtti.

Para piyasalarında, Fed'in martta ilk kez faiz indirimlerine gideceğine ilişkin tahminlerin yüzde 42 seviyesine indiğini ifade eden analistler, bu haftaki veriler sonrası piyasalarda oynaklığın artabileceğine işaret etti.

Analistler, Tesla, Netflix, Intel, IBM, Procter&Gamble, ve Johnson&Johnson gibi şirketlerin bu hafta açıklanacak bilançolarının da yatırımcılar tarafından izleneceğini kaydetti.

Kurumsal tarafta, akıllı enerji teknolojileri alanında faaliyet gösteren SolarEdge, işletme giderlerini azaltmak ve maliyet yapısını mevcut pazar dinamiklerine uygun hale getirmek için yeniden yapılandırma planını duyurdu. Bu kapsamda küresel iş gücünün yüzde 16'sına karşılık gelen 900 kişinin işine son verecek şirketin hisseleri yüzde 5'e yakın yükseldi.

ABD merkezli akaryakıt distribütörü Sunoco'nun hisseleri, petrol ve gaz taşıma hizmeti veren NuStar Energy'yi satın alacağını duyurması sonrasında yüzde 10'a yakın değer kaybetti. NuStar Energy hisseleri ise yaklaşık yüzde 12 artış gösterdi.

Öte yandan, ay başında Boeing 737 MAX 9 tipi uçağın havadayken gövdesinden bir parçanın kopması nedeniyle söz konusu model uçaklara yönelik denetimler devam ederken, ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), operatörlere bu uçakla aynı tip kapı modeline sahip Boeing 737-900ER uçaklarını da incelemelerini tavsiye etti. Boeing'in hisselerinde olayın yaşandığı 5 Ocak'tan bu yana yaşanan kayıp yüzde 13'ü aştı.