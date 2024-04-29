New York Borsası, Fed'in faiz kararı öncesi yükselişle başladı - Son Dakika
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Ekonomi

New York Borsası, Fed'in faiz kararı öncesi yükselişle başladı

New York Borsası, Fed\'in faiz kararı öncesi yükselişle başladı

New York Borsası, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararını açıklayacağı haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı. Dow Jones endeksi yüzde 0,11 artarak 38.282,16 puana ulaştı. Yatırımcılar bu hafta açıklanacak Fed'in para politikası kararı ile önemli makroekonomik verileri beklerken pay piyasalarında haftanın ilk işlem gününün açılışında pozitif seyir izlendi.

29.04.2024 16:57
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NEW New York Borsası, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararını açıklayacağı haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,11 artarak 38.282,16 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,28 artışla 5.114,13 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,5 kazançla 16.006,998 puana çıktı.

Yatırımcılar bu hafta açıklanacak Fed'in para politikası kararı ile önemli makroekonomik verileri beklerken pay piyasalarında haftanın ilk işlem gününün açılışında pozitif seyir izlendi.

Analistler, enflasyonla mücadelenin beklenenden daha uzun sürebileceğine ilişkin sinyaller veren veriler sonrasında Fed'in faiz indirimine başlama ihtimalinin son çeyreğe doğru ötelendiğini anımsattı.

Fed'in bu hafta faizleri sabit bırakacağına kesin gözüyle bakıldığını dile getiren analistler, karar sonrası Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalarda bankanın gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin ipuçları aranacağını belirtti.

Analistler, bu hafta açıklanacak istihdam verileri ile Apple, Amazon, Coca Cola, McDonald's ve Qualcomm gibi şirketlerin bilançolarının da beklendiğini kaydetti.

Kurumsal tarafta, bugün yayımladığı bilançosunda beklentilerin üzerinde kar açıklayan Domino's Pizza'nın hisseleri yüzde 8'e yakın artış kaydetti.

Öte yandan, Tesla, Çinli yetkililerin, ülkenin veri güvenliği gerekliliklerini geçtikten sonra arabalarına yönelik kısıtlamaları kaldırdığını bildirdi. Böylelikle şirketin ikinci büyük pazarı olan Çin'de otonom sürüş teknolojisini yakın zamanda kullanıma sunacağına dair beklentilerin artması sonrasında Tesla hisseleri yüzde 11 değer kazandı.

Hollanda merkezli elektronik şirketi Philips'in hisseleri de şirketin bazı uyku apnesi cihazlarının geri çağrılmasıyla bağlantılı yaralanma iddiaları için 1,1 milyar dolarlık uzlaşmaya varması sonrasında yaklaşık yüzde 35 yükseldi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi New York Borsası, Fed'in faiz kararı öncesi yükselişle başladı - Son Dakika

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