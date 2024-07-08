New York Borsası Yükselişle Başladı

Ekonomi

NEW New York borsası, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 100 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,29 artarak 39.489,04 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,1 artışla 5.572,89 puana, Nasdaq endeksi yüzde 0,08 kazançla 18.367,96 puana çıktı.

Yatırımcılar ABD Merkez Bankasının (Fed) muhtemel para politikası yoluna dair daha net sinyaller ararken, pay piyasalarında haftanın ilk işlem gününün açılışında pozitif seyir izlendi.

Analistler, bu hafta Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları ve ülkede yayımlanacak enflasyon verilerinin Fed'in gelecek dönem para politikalarına ilişkin ipuçları vermesinin beklendiğini kaydetti.

Citigroup, JPMorgan Chase ve Wells Fargo gibi büyük bankaların da bu hafta ikinci çeyrek bilançolarını yayımlayacağına işaret eden analistler, bankaların finansal sonuçlarının da yatırımcıların odağında yer alacağını söyledi.

Öte yandan, ABD Adalet Bakanlığının iki 737 MAX kazasıyla ilgili soruşturmasını çözüme kavuşturmak amacıyla 243,6 milyon dolar ceza ödemeyi kabul eden Boeing'in hisseleri yüzde 2 değer kazandı.