New York Borsası Yükselişle Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

New York Borsası Yükselişle Başladı

New York borsası güne yükselişle başladı. Dow Jones endeksi yüzde 0,1 artarak 40.881,03 puana ulaştı. S&P 500 endeksi yüzde 0,11 artışla 5.603,09 puana, Nasdaq endeksi yüzde 0,13 kazançla 17.840,52 puana çıktı. Fed'in gelecek adımları ve Target'ın karı piyasaların odağında.

21.08.2024 17:48
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NEW New York borsası, güne yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,1 artarak 40.881,03 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,11 artışla 5.603,09 puana, Nasdaq endeksi yüzde 0,13 kazançla 17.840,52 puana çıktı.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin sinyaller yatırımcıların odağında kalmaya devam ederken, pay piyasalarında açılışta pozitif seyir izlendi.

Analistler, Fed Başkanı Jerome Powell'ın cuma günü Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda vereceği mesajların beklendiğini belirterek, Fed'in bugün yayımlayacağı toplantı tutanaklarından alınacak sinyallerin de piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceğini kaydetti.

Bugün bilançosunu yayımlayan ABD'li perakende zinciri Target'ın ikinci çeyrek karı ve geliri piyasa beklentilerini aştı. Yıllık kar tahminini de yükselten Target'ın hisseleri güne yüzde 15'in üzerinde kazançla başladı.

İkinci çeyrekte karı beklentileri aşmasına rağmen geliri beklentilerin altında kalan ve satış tahminlerini düşüren mağaza zinciri Macy's'in hisseleri ise yüzde 11 değer kaybetti.

Öte yandan, Ford Motor elektrikli araç stratejisinde bazı değişikliklere gittiğini açıkladı. Tennessee'de inşa halinde olan yeni elektrikli araç fabrikasında üretime başlamayı ertelemek ve hibrit modellerle elektrikli ticari araçlara öncelik vermek gibi değişiklikleri duyuran şirketin hisseleri yüzde 2'den fazla yükseldi.

Kaynak: AA

Dow Jones, Ekonomi, Fed, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi New York Borsası Yükselişle Başladı - Son Dakika

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