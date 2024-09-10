Borsa Yükseldi: Dow Jones %0,21 Arttı

Ekonomi

NEW New York borsası güne yükselişle başlarken, Dow Jones endeksi yüzde 0,21 artarak 40.916,5 puana çıktı.

Açılışta, S&P 500 endeksi yüzde 0,36 artışla 5.490,51 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,39 kazançla 16.949,63 puana ulaştı.

Yatırımcılar ABD'de yarın açıklanacak tüketici enflasyonu verilerini beklerken, pay piyasalarında açılışta pozitif seyir izlendi.

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek hafta en az 25 baz puan faiz indirimine gitmesinin beklendiğini belirterek, bu haftaki enflasyon verilerinin Bankanın faiz indiriminin boyutuna yönelik daha fazla ipucu verebileceğini söyledi.

ABD'de 5 Kasım'da yapılacak ABD başkanlık seçimleri öncesinde Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump ve Demokratların adayı Kamala Harris'in bugün televizyon ekranlarında karşı karşıya geleceğine işaret eden analistler, iki adayın tartışmasından çıkacak kamuoyu görüşünün varlık fiyatları üzerinde etkili olabileceğini kaydetti.

Apple'ın hisseleri, Avrupa Adalet Divanının, şirkete İrlanda'daki faaliyetlerinden dolayı geriye dönük 13 milyar avronun üzerinde vergi borcu çıkaran AB Komisyonu kararını onaması sonrasında yüzde 1 değer kaybetti. Apple dün de yapay zeka özelliklerine sahip akıllı telefonu iPhone 16'nın yanı sıra yeni akıllı saat ve kulaklık modellerini tanıtmıştı.

Dün beklentilerin üzerinde finansal sonuçlar açıklayan teknoloji şirketi Oracle'ın hisseleri de yüzde 10'un üzerinde değer kazandı.