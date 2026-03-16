New York Borsası Yükselişle Başladı

16.03.2026 17:46
Orta Doğu gerilimleri devam ederken New York borsası pozitif bir başlangıç yaptı, endeksler arttı.

New York borsası, Orta Doğu'daki jeopolitik gerilim sürerken haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,3 artarak 46.707,40 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,6 artışla 6.674,37 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,06 kazançla 22.340,38 puana yükseldi.

ABD ve İsrail ile İran arasındaki çatışmaya ilişkin haber akışı ve petrol fiyatlarındaki hareketler yatırımcıların odağında olmaya devam ederken, pay piyasaları yeni haftaya pozitif bir başlangıç yaptı.

Orta Doğu'daki gerilim ve küresel petrol ticaretinde önemli geçiş güzergahlarından biri olan Hürmüz Boğazı'nda trafiğin neredeyse durma noktasına gelmesiyle sert dalgalanmaların görüldüğü petrol fiyatları, arz endişelerini gidermeye yönelik atılan adımlara karşın yüksek seyrini sürdürdü.

Petrol fiyatlarında bir miktar gerileme görülürken, Brent petrolün varil fiyatı TSİ 16.40 itibarıyla yüzde 1,2 azalışla 101,9 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili yüzde 3,9 azalarak 94,9 dolardan alıcı buldu.

Enerji maliyetlerindeki yükseliş enflasyon görünümüne ilişkin endişeleri artırırken, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu hafta yapılacak Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında bu konunun da gündeme gelmesi bekleniyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalara göre, iş gücü piyasasındaki zayıflama işaretlerinin yanı sıra tarifelerin oluşturduğu maliyet baskısını da dikkate almak zorunda olan Fed'in 17-18 Mart'ta düzenlenecek toplantısında politika faizini sabit tutacağına kesin gözüyle bakılıyor.

Analistler, Fed'in toplantı sonrasında yayımlayacağı ekonomik projeksiyonlar ile Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalarda ekonominin ve para politikasının seyrine ilişkin daha fazla ipucunun aranacağını belirtiyor.

Kurumsal tarafta ise gelen haberler teknoloji hisselerinde yükselişi destekledi.

ABD'li teknoloji şirketi Meta'nın yüksek maliyetli yapay zeka harcamalarını telafi etmek amacıyla iş gücünün yüzde 20'sini veya daha fazlasını azaltmayı planladığına dair haberlerin ardından hisseleri yüzde 2'den fazla değer kazandı.

Yapay zeka ile ilgili gelişmeler yatırımcılar tarafından takip edilmeye devam edilirken, ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın bugün düzenlenecek yıllık geliştirici konferansında donanım ve yazılımlarına ilişkin yeni planlarını açıklaması öncesi hisseleri yüzde 2'nin üzerinde yükseldi.

Ayrıca ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın Üst Yöneticisi Elon Musk'ın şirketin yapay zeka çipi üretmeyi amaçlayan Terafab projesinin 7 gün içinde başlayacağını açıklaması sonrası hisseleri yüzde 2'ye yakın değer kazandı.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de sanayi üretimi, şubatta aylık bazda yüzde 0,2 ile beklentilerin üzerinde arttı.

ABD Merkez Bankası (Fed) New York şubesinin açıkladığı imalat endeksi ise martta eksi 0,2 değerine indi.

Kaynak: AA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. 16.03.2026 18:11:48.
