New York borsası yükselişle kapandı

New York borsası, haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı.

New York borsası, haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi, 100 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,29 artışla 36.432,22 puana yükseldi. S&P 500 endeksi yüzde 0,09 yükselişle 4.701,70 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,07 artarak 15.982,4 puana çıktı. Böylece endeksler kapanışta rekor tazeledi. ABD Temsilciler Meclisinin, Başkan Joe Biden'ın Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi planının ilk aşamasını oluşturan ve üzerinde uzun süredir müzakere edilen yaklaşık 1 trilyon dolarlık altyapı paketini geçen hafta onaylaması, piyasalardaki pozitif seyirde etkili oldu. Yeni altyapı yatırımlarına 550 milyar dolarlık kaynağın ayrıldığı paket, yasalaşması için Biden'ın imzasına sunulmuştu. ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın hisseleri ise şirketin Üst Yöneticisi Elon Musk'ın Twitter üzerinden düzenlediği anket sonucu, takipçilerinin çoğunun yüzde 10'luk hisse satışına "evet" demesinin ardından yüzde 5'e yakın değer kaybetti. Öte yandan, ABD'de bugün açıklanan veriler, tüketicilerin enflasyon beklentisinin yeni zirveye ulaştığını gösterdi. ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi, Amerikalı tüketicilerin gelecek 12 ayı kapsayan kısa vadeli enflasyon beklentisinin yüzde 5,7'ye yükselerek rekor tazelediğini bildirdi. Analistler, ABD'de çarşamba günü açıklanacak ekim ayı enflasyon verisinin piyasaların odağında olduğunu belirtti.

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