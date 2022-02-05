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New York borsası yükselişle kapandı - Son Dakika

New York borsası yükselişle kapandı

05.02.2022 00:25
New York borsası yükselişle kapandı

New York borsası, haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı.

New York borsası, haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, yatay bir seyir izleyerek 35.089,74 puan oldu.

S&P 500 endeksi yüzde 0,52 artarak 4.500,54 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,58 kazançla 14.098 puana çıktı.

ABD'de beklenenden güçlü gelen istihdam verisi sonrası güne karışık seyirle başlayan endeksler, para politikasında sıkılaşmaya yönelik endişelere rağmen iyi gelen şirket bilançolarının etkisiyle teknoloji hisselerinin öncülüğünde yükseliş gösterdi.

Ülkede bugün açıklanan verilere göre, tarım dışı istihdam, Omicron varyantıyla birlikte Kovid-19 vakalarındaki artışa rağmen ocakta 467 bin kişi artarak piyasa beklentilerini geride bıraktı. İşsizlik oranı ise aynı dönemde yüzde 3,9'dan yüzde 4'e çıktı.

Analistler, beklenenden güçlü gelen istihdam verisinin, ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikasındaki sıkılaşma planına bağlı kalacağını teyit ettiğini belirtti.

İstihdam raporunun açıklanmasının ardından, tahvil getirilerinde de yükseliş görüldü. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 1,9'un üstüne çıkarak aralık 2019'dan bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Öte yandan ABD'de bu hafta açıklanan şirket bilançoları öne çıkarken, Amazon ve Snap gibi şirketlerin beklentilerin üzerinde gerçekleşen karlılıkları piyasalardaki yükselişi destekledi. Amerikalı e-ticaret devi Amazon'un hisseleri yüzde 14'e kadar yükselirken, Snap'in hisseleri yüzde 58'in üzerinde değer kazandı.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Dow Jones, İstihdam, New York, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi New York borsası yükselişle kapandı - Son Dakika Ekonomi


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