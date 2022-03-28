New York borsası yükselişle kapandı - Son Dakika

New York borsası haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,27 artışla 34.955,89 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,71 artarak 4.575,52 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,31 kazançla 14.354,90 puana çıktı.

Rusya- Ukrayna savaşına ilişkin gelişmeler izlenmeye devam edilirken, iki ülkenin müzakere heyetlerinin bir sonraki toplantısının İstanbul'da yapılması konusunda mutabık kalması barış umudunun sürmesini sağladı.

Jeopolitik risklerin etkisiyle son dönemde yükselişe geçen petrol fiyatları ise artan Kovid-19 vakaları karşısında Çin'in Şangay kentinde sokağa çıkma yasağının devreye alınmasıyla düşüş gösterdi.

Dünyanın ikinci en büyük petrol tüketicisi Çin'de, artan Kovid-19 vakaları karşısında alınan tedbirler talep düşüşü endişelerini artırırken, Brent petrolün varil fiyatı yüzde 9'a yakın değer kaybederek 106 dolar seviyesine geriledi. Batı Teksas (WTI) türü ham petrolün varili de yüzde 9'u aşkın düşüşle 103 dolardan alıcı buldu.