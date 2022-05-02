New York borsası yükselişle kapandı - Son Dakika
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New York borsası yükselişle kapandı

02.05.2022 23:11
New York borsası yükselişle kapandı

New York borsası, haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı.

New York borsası, haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,26 artışla 33.061,50 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,59 artarak 4.156,50 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,63 kazançla 12.536,02 puana çıktı.

Güne düşüşle başlayan endeksler, kapanışa doğru toparlanma gösterdi.

Enflasyonist kaygılar tahvil piyasası üzerinde etkili olmaya devam ederken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3 ile 2018'den bu yana en yüksek seviyeyi görmesinin ardından yüzde 2,98 seviyesinde dengelendi.

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu haftaki toplantısından çıkacak kararların yatırımcılar tarafından beklendiğini belirtti.

Öte yandan, ABD'de bugün açıklanan verilere göre, Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat endeksi, nisanda bir önceki aya kıyasla 1,7 puan azalışla 55,4'e gerileyerek Temmuz 2020'den bu yana en düşük seviyeye indi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi New York borsası yükselişle kapandı - Son Dakika


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