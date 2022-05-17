New York borsası yükselişle kapandı - Son Dakika
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New York borsası yükselişle kapandı

17.05.2022 23:41
New York borsası yükselişle kapandı

New York borsası, günü yükselişle tamamladı.

New York borsası, günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 400 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 1,34 artışla 32.654,59 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 2,02 artarak 4.088,86 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 2,76 kazançla 11.984,52 puana çıktı.

Devam eden enflasyon ve büyüme odaklı endişelere rağmen endeksler, teknoloji hisselerinin öncülüğünde gün boyu pozitif bir seyir izledi.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın bugün yaptığı açıklamalar, Fed'in daha agresif faiz artırımı yapmak zorunda kalacağına yönelik beklentileri destekledi.

Enflasyon düşene kadar faiz artırımının devam edeceğinin sinyalini veren Powell, enflasyonun düştüğüne dair net ve ikna edici kanıtlar görmemeleri halinde daha agresif hareket etmeyi düşünmelerinin gerekeceğini ifade etti.

Powell, enflasyonu düşürme kararlılıklarını yinelerken, faizleri nötr oranların üzerine çıkarmakta tereddüt etmeyeceklerini belirtti.

Öte yandan ABD'de bugün açıklanan verilere göre sanayi üretimi nisanda aylık bazda yüzde 1,1 ile piyasa beklentilerinin üzerinde artış kaydetti.

Ülkede perakende satışlar da nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,9 artarak yüksek enflasyona rağmen artış göstermeye devam etti.

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Kaynak: AA

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