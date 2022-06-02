New York borsası yükselişle kapandı

New York borsası günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 400 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 1,33 artışla 33.248,28 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,84 artarak 4.176,89 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 2,69 kazançla 12.316,90 puana çıktı.

Enflasyon ve büyüme odaklı endişelerin devam etmesine rağmen endeksler pozitif bir seyir izledi.

Fed yetkilileri açıklamalarında şahin tonu korurken, Fed Başkan Yardımcısı Lael Brainard, Fed'in faiz artırımlarına ara vermesinin yakın zamanda pek olası olmadığını söyledi. Brainard, enflasyonu yüzde 2 hedefine indirmek için daha yapacak çok işleri olduğunu vurguladı.

Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester da enflasyonun henüz zirveye ulaşmadığını, birkaç ay devam eden aşağı yönlü okumaların görülmesi gerektiğini belirtti. Mester, Fed'in gelecek iki toplantısının her birinde faiz oranlarının yarım puan artırılması gerektiğini ifade etti.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de özel sektör istihdamı, mayısta 128 bin artarak Kovid-19 salgınının yoğun şekilde etkili olduğu 2020'den bu yana en düşük artışı kaydetti.

Buna karşın ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 28 Mayıs ile biten haftada 200 bine gerileyerek beklentilerin üzerinde düşüş gösterdi.

ABD'de tarım dışı iş gücü verimliliği ise bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 7,3 azalarak 1947'den bu yana en keskin düşüşü kaydetti.

Ülkede fabrika siparişleri de nisanda yüzde 0,3 artışla piyasa beklentilerinin altında yükseliş gösterdi.

Analistler, ABD'de yarın açıklanacak mayıs ayına ait istihdam raporunun piyasaların odağında olacağını belirtti.